Les ponts sont rompus entre Opaline Meunier et le cdH, bureau de parti ce lundi

Opaline Meunier n’exerce plus aucune fonction au sein du cdH. Un communiqué du président du parti, Benoit Lutgen l’a confirmé dimanche soir.

C’en est fini de la belle histoire. L’ancienne présidente de l’union des étudiants francophone (Unecof), présentée comme nouvelle recrue à l’automne dernier, a décidé de rejoindre, pour les communales à Mons, la liste pluraliste emmenée par le chef de groupe MR Georges-Louis Bouchez. Ce qui n’avait pas plu à la section locale du cdH, qui a lancé sa propre liste d’ouverture. Une section appuyée par le président du parti, Benoît Lutgen.

Plus aucune fonction au sein du parti

L’affaire avait provoqué de nombreuses discussions au sein du parti humaniste, entre les partisans d’Opaline Meunier et ses opposants. Quand Catherine Fonck ou l’ancienne présidente de parti Joëlle Milquet apprécient peu , Céline Frémault y voit plutôt un « grand gâchis », et Alda Greoli confirme qu’elle est encore une « membre du cdH », « et je ne vois pas pourquoi, elle ne le serait plus ». La décision est tombée ce dimanche soir : la jeune femme de 24 ans n’est pas exclue du parti, mais elle n’y a plus aucune fonction.

Elle n’est donc plus déléguée générale du parti à la société civile. Le bureau du parti devrait en discuter ce lundi, et ce ne sera pas une sinécure. Certains mandataires estiment que l’herbe a été coupée sous le pied d’un symbole de la nouvelle génération.

Le cdH montois, qui ne compte que 3 sièges sur 45 au Conseil communal, n’en sort pas renforcé. Et pour Benoît Lutgen, c’est une tuile de dimension : il avait été la chercher pour travailler avec lui. Opaline Meunier apparaissait comme l’étoile montante du cdH, mais le président de parti savait aussi qu’elle souhaitait s’associer avec George-Louis Bouchez à Mons, et cela, il ne le voyait pas d’un mauvais œil, alors que le cdH montois n’y a jamais été vraiment favorable. Le clash était, vu ce contexte, inévitable.