Les pop-up stores, intéressants pour le propriétaire d’un bâtiment et le candidat commerçant

Les pop-up stores, aussi appelés magasins éphémères, fleurissent partout dans nos rues et dans nos centres commerciaux pour des périodes de quelques mois.

Tout l’intérêt de la formule est qu’elle permet d’occuper temporairement des surfaces commerciales vides, mais à prix cassés. Intéressant à la fois pour le propriétaire, qui limite le vide locatif, et pour les candidats commerçants.

« On a des petits artisans qui eux n’ont pas la possibilité d’ouvrir une boutique, mais qui voudraient tester leurs produits et voir comment les clients reçoivent leurs produits. Et puis après, on a des entrepreneurs. C’est plus ce public que nous accompagnons, qui eux ont la volonté d’ouvrir un commerce, mais c’est nouveau pour eux, c’est un nouveau projet, et donc au lieu de prendre un bail commercial de neuf ans, ils essayent d’abord en mode éphémère », explique Flore Frédéric, de l’agence bruxelloise pour l’accompagnement de l’entreprise.

Modifier son modèle économique

Certains entrepreneurs ouvrent leur magasin après avoir testé leur idée dans un magasin éphémère. Mais parfois, l’expérience conduit à modifier son business model, son modèle économique. C’est ce qui est arrivé à François Adam, cofondateur de la start-up Drink it Fresh, qui commercialise des cocktails congelés.

« Effectivement, on s’est rendu compte que par rapport à notre idée, avoir un magasin monoproduit n’était pas rentable. Mais, du coup, avoir ce magasin nous a permis de faire des apéros, des afterwork dans la rue, et on s’est fait repérer par des organisateurs de soirées et d’événements qui étaient intéressés par notre produit, ce qui nous a permis de changer de direction dans notre business model et de viser au début essentiellement les particuliers, un business model plus varié », explique-t-il.

Il ajoute: « Maintenant on mise plus sur les professionnels, donc les organisateurs d’événements, de festivals, de soirées, etc., tout en ayant toujours une présence pour les particuliers, pas avec un magasin propre, mais avec notre site Internet, où les gens peuvent commander nos cocktails et être livrés à domicile ou dans quelques magasins qui vendent nos propres produits. »

Un outil marketing et de communication

Les magasins éphémères sont aussi devenus un outil de marketing et de communication pour des marques connues et établies ou des marques qui souhaitent se faire connaître. Elles vont investir dans un magasin éphémère dans des artères ou des centres commerciaux très fréquentés et dans toutes sortes de domaines : des banques, des chocolatiers, des enseignes de prêt-à-porter, des marques de luxe aussi.

Un exemple d’initiatives ponctuelles, mais il y a aussi des enseignes spécialisées dans les magasins éphémères. La plus connue est sans doute Chronostock, qui se présente d’ailleurs comme la première enseigne de magasins éphémères. On pourrait dans ce cas-ci parler de magasins temporaires permanents avec tout simplement une localisation qui, elle, change régulièrement.