La HAVANE, le 4 janvier. /Corr. TASS André Бекренев/. Les prêtres répandue à Cuba, de la religion сантерия – un mélange de catholicisme et de croyances africaines – ont prévu aux habitants de la république, des changements en 2018.

Sectateur сантерия à Cuba appelé бабалао. Le mot signifie « père de secrets » et, comme le culte lui-même, est d’origine africaine et rappelle que les ancêtres de nombreux noirs cubains ont été introduits sur l’île comme des esclaves à partir du territoire de l’actuel Nigeria et les pays voisins de l’Afrique, où vit depuis des temps immémoriaux l’ethnie yoruba.

Les prédictions de бабалао sont basés sur l’ancien art de la divination à l’aide de rituels de noix. Les principaux ricaines à la santería aux prêtres se réunissent au début de chaque année et après des heures de rituels jettent à terre 16 noix dont l’emplacement et vous permet de faire des prédictions.

« Nous sommes à l’aube d’un changement et nous espérons que le nouveau chef cubain tiendra la réforme, qui bénéficieront de la société », a déclaré бабалао Victor Betancourt, disant aux journalistes sur les prédictions de cette année. Cette année, à Cuba vraiment changements: le président du conseil d’Etat et du Conseil des ministres, Raul Castro, directeur de la direction du pays depuis 2006, a récemment déclaré que, en avril de quitter son poste de chef de l’état.

Les prêtres ont conseillé de ricaines à la santería aux adeptes de la nouvelle année de respecter sociaux et moraux des normes de comportement, d’honorer les traditions ancestrales, la protection de l’environnement, de pardonner les proches, d’éviter toutes les formes de violence domestique, de respecter les autres et ne pas abuser de l’alcool.

En outre, бабалао prédit qu’en 2018 Cuba continuera à avoir des problèmes dans le domaine de l’agriculture. À l’heure actuelle le pays importe près de 80% de l’alimentation, de perdre environ 2 milliards de dollars par an.

Les prêtres ricaines à la santería aux ont commencé à faire connaître leurs du nouvel an de la prédiction de la fin du XIXE siècle, et depuis, cette tradition annuelle n’a pas été interrompue.