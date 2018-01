Les principales chansons de Dolores О’Риордан et The Cranberries

Dolores О’Риордан

© AP Photo/Bruno Bebert

Le leader irlandais du groupe de rock The Cranberries Dolores O’Riordan est décédée à l’âge de 46 ans. Comme dit dans le message de la famille de la chanteuse, ce qui la conduit à l’édition britannique The Daily Mail, O’Riordan récemment malade. Elle est morte à Londres, où elle arriva à la session d’enregistrement. Il a également été rapporté que l’enquête sur les causes de la mort de O’Riordan le début de la police de londres.

Depuis 1990, O’Riordan a été la chanteuse du groupe de rock The Cranberries. En 1995, un groupe получла récompense MTV Europe Music Awards dans la catégorie « Meilleure chanson » pour la chanson Zombie. Le dernier album du groupe intitulé « Something Else » est sorti le 28 avril 2017.

« Dreams » (le premier album du groupe « Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We? », 1993)

YouTube/TheCranberriesVEVO

« Zombie » (album « No Need to Argue »,1994)

YouTube/TheCranberriesVEVO

« Ode to my family » (album « No Need to Argue », 1994)

YouTube/TheCranberriesVEVO

« Salvation » (album « To the Faithful Departed », 1996)

YouTube/TheCranberriesVEVO

« Just my imagination » (album « Bury The Hatchet », 1999)

YouTube/TheCranberriesVEVO

« Promises » (album « Bury the Hatchet », 1999)

YouTube/TheCranberriesVEVO

« Animal Instinct » (album « Bury The Hatchet », 1999)

YouTube/TheCranberriesVEVO

« Analyse » (album « Wake Up And Smell The Coffee », 2001)

YouTube/TheCranberriesVEVO