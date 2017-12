Les principales chansons du compositeur Vladimir Шаинского

Vladimir Шаинский

Le compositeur Vladimir Y. Шаинский, à propos de la mort de laquelle il est devenu connu, le 26 décembre, a été l’homme excentrique et увлекающимся. Il pouvait dire dans une interview que courait et « моржевал » pendant des jours après que le son n’est pas pris dans l’armée à cause d’un souffle au cœur. Ou, par exemple, comme dit Michael Zhvanetsky, Шаинский une fois sur l’un des banquets a déclaré que toutes ses chansons sont refaites prières juives, кадиши.

Quoi qu’il en soit, le nombre de ses chansons, même, peut-être, et перепетых de кадишей, plusieurs centaines. Voici quelques-uns d’entre eux.

« Va les soldats de la ville »

Accueil, apparemment, la chanson de soldat part consacrée n’est pas une guerre dans laquelle ce soldat pourrait participer et ординарному de sortie, le pauvre diable qui renverrait « camarade président ». Et dans cette sortie, il s’avère que l’important ce n’est pas le féminin de l’attention qui lui auront dans une ville inconnue, et l’amour de seulement la seule qui l’attend à la maison.

Cette chanson Шаинский a écrit sur des poèmes de Michel Танича en 1978, elle est traditionnellement servait de la VIA de la « Flamme ».

« La chanson du crocodile gena »

Intéressant de noter que les paroles de la chanson, qui commence le célèbre dessin animé basé sur le conte de l’Assomption, l’écrivain a écrit lui-même. En ce moment, il était en voyage d’affaires, dessin animé fallait vite lâché, et alors de travailler sur les versets invité l’écrivain Alexandre Тимофеевского.

Et cette грустнейшую composition en Russie exercent sur les anniversaires: même étrange que la chanson d’un crocodile, qui rêve de bien se magicien de l’hélicoptère tourne sur lui l’attention, utilisent pour la correspondance.

« Chung Chang »

Le texte de cette joyeuse chanson de la bande dessinée « Катерок » придумывался difficile. Le poète Yuri Entin longtemps cherché le nom de la mythique miracle de l’île, et finalement l’a inspiré l’affiche, sur laquelle a été présenté le ballet sur glace mise en scène letton, réalisé par Eugène de Changi. Et co-auteur de Шаинского plus aimé une chanson de cette bande dessinée, est beaucoup moins connu « l’eau Bleue ».

« Merles »

L’un des artistes préférés de la plus Шаинского était Gennady Belov, ténor lyrique, ne доживший même jusqu’à 50 ans. Sur lui, Vladimir Y. raconte avec Anna Herman, le Lion Leshchenko et d’autres. C’est Belov pour la première fois interprété la célèbre chanson de se, pas ceux qui sur le terrain. Il a chanté la chanson « de l’Herbe, de l’herbe ».

« Deux et deux font quatre »

Gil a chanté beaucoup de chansons sur la musique de Шаинского: « qui est enseigné à l’école », « Ne pleure pas, une fille », et, bien sûr, « deux et deux font quatre ». Qui n’a jamais enseigné de cette chanson multiplication à un chiffre, celui-là n’a pas vécu.

« Nous commençons à KVN »

Pour le programme de KVN, qui est repris en 1986, Шаинский a écrit une chanson sur des paroles de Boris Салибова. Voici Vladimir Yakovlevich lui-même chante pour la célébration du 35e anniversaire humoristique de la transmission. « L’auteur de la performance a son propre charme », — a déclaré Alexander Масляков.

Mais en fait, bien que les répertorier dans un matériau toutes les chansons Шаинского n’est pas possible: il est l’auteur de plus de deux cents œuvres, d’une grande partie est assez connu. Voici encore quelques très célèbres — « Bleu wagon », « Ensemble pour le plaisir de marcher », « la Chanson de la poupée » (« le fil, le fil »), « Gypsy, le chœur de Alla Pugacheva, « Smile » — dans sa propre performance:

