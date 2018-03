Les prix des voitures vont fortement augmenter à la suite des taxes US, prévient Toyota

Le géant japonais de l’automobile Toyota s’est alarmé vendredi de « l’impact négatif » de l’instauration de fortes taxes sur les importations d’acier et d’aluminium aux Etats-Unis, qui vont selon lui entraîner une hausse importante des prix des véhicules.

« Plus de 90% de l’acier et de l’aluminium que nous achetons (pour le marché américain) provient des Etats-Unis mêmes », a souligné Toyota dans un communiqué. « Néanmoins, la décision du gouvernement d’imposer d’importantes taxes sur l’acier et l’aluminium va avoir un impact négatif sur les constructeurs d’automobiles, les fournisseurs et les consommateurs en augmentant considérablement les coûts et donc les prix des voitures et camions vendus en Amérique », a dénoncé le groupe.

Le constructeur japonais a vendu en 2017 plus de 2,4 millions de véhicules aux Etats-Unis, son premier marché.

Le président américain a évoqué des tarifs douaniers de 25% pour l’acier et de 10% pour l’aluminium sans toutefois spécifier quels pays ils viseront, une menace qui a suscité des réactions indignées de ses partenaires commerciaux, de l’Union européenne au Canada.

« Je les promulguerai la semaine prochaine », a affirmé le locataire de la Maison Blanche lors d’une rencontre avec des producteurs d’acier et d’aluminium américains. « Et elles seront appliquées pour longtemps », a-t-il assuré.

Cette annonce tombe mal pour les constructeurs d’automobiles, confrontés à un essoufflement du marché américain: après des années record depuis 2009, les ventes de voitures neuves ont pour la première diminué en 2017, de l’ordre de 2% à 17,23 millions d’unités. Un recul est également attendu cette année.