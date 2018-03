L’image du film « le Loup de Wall street »

TASS, le 7 mars. Hollywood studios Red Granite Pictures, qui a été fondée beau-fils du premier ministre de Malaisie Ризой Aziz et a financé le tournage d’un film de Martin Scorsese « le Loup de Wall street (The Wolf of Wall Street, 2013), paiera au gouvernement américain de 60 $millions de dollars pour régler un procès, initié par le ministère de la justice des états-UNIS. À propos de ce mercredi a rapporté l’agence Reuters.

« Nous sommes heureux d’enfin fermer cette question et prêt à re-concentrer toute votre attention sur l’industrie du cinéma », – cite l’agence de la déclaration de Granite Pictures. Selon lui, la société a conclu un accord sur le procès en septembre 2017, mais le montant exact des paiements est devenu connu que maintenant. Les studios de cinéma ont également réussi à régler les réclamations, оспаривавшие ses droits sur les films « Bonjour, papa, la Nouvelle année! » (Daddy’s Home, 2015) et « Dumb et dumber 2 » (Dumb and Dumber To, 2014).

Selon le journal The Wall Street Journal, le film « le Loup de Wall street » a été entièrement tourné sur l’argent ringgit de l’etat d’un fonds d’investissement 1MDB illégalement attribuées le premier ministre Наджибом Разаком. Selon le journal, en 2014-2015, le premier ministre a reçu les comptes personnels de $681 millions de sociétés liées à 1MDB. Après cela, nous avons créé une commission spéciale, et après vérification des comptes personnels, chef de cabinet de plusieurs centaines de millions de dollars ont effectivement été découverts. En janvier 2016, le bureau du procureur Général de la Malaisie a annoncé la fin de procès sur une accusation de corruption à l’égard de la Sans, indiquant que la présence détectée de la somme des comptes de première n’est pas incompatible avec la loi et ne peut pas servir de base pour des poursuites pénales.

Le ministère de la justice des états-UNIS en juillet 2017 a demandé à la cour à la demande, où il était indiqué que l’argent ringgit de recherche ont été utilisés pour acheter de l’immobilier aux états-UNIS et au royaume-Uni. Sur cette base, l’office a exigé de confisquer appartenant à Red Granite Pictures immobilier à Los Angeles, New York et Londres d’une valeur de $1 milliard