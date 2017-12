Les produits dérivés de la symbolique de la coupe du monde 2018 a commencé à vendre à saint-Pétersbourg

SAINT-PÉTERSBOURG, le 27 décembre. /TASS/. Les produits dérivés avec des symboles de la coupe du monde de football de 2018, a commencé à vendre à Saint-Pétersbourg. La boutique de l’attribution de la coupe du monde, situé dans le très populaire auprès des résidents et des visiteurs de la ville un grand magasin « Gostiny dvor », sur la perspective Nevski, à l’issue de la première journée de travail a suscité un intérêt chez les acheteurs de différents pays, transmet corr. TASS.

« Dans le magasin propose plusieurs dizaines de types de produits. Après l’ouverture officielle de l’intérêt des acheteurs de la grande, parce qu’un tel événement se produit, nous avons une fois dans une vie », – a dit le TASS d’un employé du magasin. Selon elle, viennent les étrangers et les citoyens russes, qui veulent acheter des souvenirs avec des symboles de la coupe du monde 2018 – à la fois pour vous et cadeau. « Hier, par exemple, ont acheté des biens, pour les conduire au Japon et aux états-UNIS comme un cadeau », a – t-elle ajouté.

Gamme de prix – de 25 roubles jusqu’à 9 mille roubles, ont souligné les employés du magasin. Parmi les produits proposés ballons, chapeaux en forme de la mascotte de la coupe du monde 2018 – loup Забиваки, des vêtements, des thématiques, des porte-clés, aimants et autres objets avec le logo du prochain tournoi.

Comme il est signalé sur le site de la coupe du monde, il y a quelques semaines, le premier magasin avec des symboles de championnat gagné à Moscou. Officiels les magasins et les kiosques, comme indiqué, s’ouvrent dans toutes les villes où se dérouleront les matchs du tournoi, jusqu’en mai 2018.

Précédemment conseiller à la protection de la marque de la fédération Internationale de football (FIFA), Швецов a déclaré aux journalistes que seulement 30 types de noms officiels des produits avec les symboles de la coupe du monde 2018. Il a indiqué que le début de sa mise en œuvre a contribué au fait que par rapport à l’an dernier en 2017″, la proportion de produits de contrefaçon sur le marché intérieur a diminué ».

Le championnat du monde de football se déroulera en Russie, du 14 juin au 15 juillet 2018, les matchs prendront 11 villes.