Ce mercredi 550 élèves de 6e secondaire ont participé à un concours de version latine à l’Université de Saint-Louis. Un chiffre qui diminue depuis deux ans à mesure que les élèves se détournent du latin dans les écoles, nous disent certains professeurs. Mais avec le Pacte d’excellence, tous les élèves étudieront cette langue ancienne jusqu’en troisième secondaire. On ne sait pas encore à quoi ressembleront ces cours, ni s’ils seront donné tout au long des trois premières années secondaires ou seulement sur deux ans. Pour le savoir, il faut décider des grilles horaires. Elles seront présentée par la ministre de l’Education, Marie-Martine Schyns ce 7 ou ce 14 mars devant le Parlement.

Ce que l’on sait par contre, c’est que le cours des langues anciennes est associé au français dans le même domaine de compétence. Il y a donc de fortes chances pour que l’accent soit mis sur l’aspect grammatical de la langue. Un point sur lequel les professeurs rencontrés lors du concours de version latine à Saint-Louis resteront attentifs. « Ce qui m’inquiète, c’est que l’aspect linguistique et grammatical du latin soit passé sous silence, note Olivier Luciani, professeur au collège Saint-André à Auvelais et à l’Institut Sainte-Marie à Rèves, qu’on s’en tienne à l’histoire de Romulus et Remus reccueillis par une louve. Il ne faudrait pas que ça se limite à cela. »

Mais pour certains professeurs, c’est le fait d’imposer le latin à tous les élèves qui pose problème. « Personnellement, je suis contre le tronc commun à 100%, affirme Emerence Pevenage, professeur au collège Sainte Marie à Mouscron. On va diluer ce cours et empêcher des élèves qui auront envie d’aller plus loin dans la langue latine de pouvoir commencer tôt. Or, plus tard vous commencez, plus vous mettez du temps à traduire. Et c’est ça l’intérêt du latin: traduire un texte qui a 2000 ans! »

Même constat pour Dominique Longrée, professeur de linguistique latine à l’ULG et à Saint-Louis. Il chapeaute le concours de version latine depuis plus de trente ans mais ne voudrait pas imposer cette langue jusqu’à l’âge de 15 ans. « J’ai enseigné pendant de nombreuses années en France. J’y ai été président de jury de bac. J’ai pu y voir que le collège unique qui ressemble très fort à notre fameux tronc commun était une catastrophe. »

Reste à voir ce que la ministre sortira de son cartable avant la mi-mars.