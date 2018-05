Les recruteurs ont appelé idéales jobs d’été

MOSCOU, le 18 mai. /TASS/. Photographe sur les croisières fluviales, animateur sur la côte de la mer Noire et le « secret de parti-goer » présidé l’évaluation des idéaux de l’emploi pour l’été, qui ont préparé le recrutement mandatée par l’agence TASS.

Photographe sur les croisières fluviales

Capital de la société « Русфото » a publié dans la base de recrutement de l’agence HeadHunter emploi de photographe sur les croisières fluviales ». Le travail suppose sur les bateaux des tribunaux sur toute la saison estivale. La flottille, de certification de l’employeur, est de près de 30 véhicules.

« Et, à la lumière de la coupe du monde sera un énorme flux souhaitant passera sur le bateau. Les navires vont des principaux quais de Moscou. Départ de bateaux – la deuxième moitié d’avril », – dit dans la description du poste.

L’employé de la promesse de l’horaire flexible de travail en plein air par beau temps, classes de maître libre, stable, salaire jusqu’à 85 mille roubles. De demandeur d’emploi est nécessaire « de bonne humeur », la présence de la photographie. Les responsabilités de photographier les invités et la vente de фотосувениров.

« Le secret de parti-goer »

Encore un idéal vacance pour ceux qui sont fatigués du travail de bureau, est un « secret de parti-goer ». La vacance est publiée dans le réseau social Facebook. Dans les responsabilités d’un demandeur d’emploi est inclus fréquenter les bars et les restaurants du réseau IDrink et gratuitement à boire grâce à une application comme alcoolisées et de boissons non alcoolisées. L’employeur avertit que « le secret de parti-goer » doit se rendre dans la journée n’est pas moins de 10-15 points. Le jour de idrink vous pouvez obtenir une boisson gratuite et illimitée deux pour le prix d’un.

« Cela signifie que, avec le minimum de l’état de la visite de 10 points, il faut boire environ 19 boissons (ne jetez pas les mêmes). Et donc, nous avons besoin d’une personne de bonne foie et le métabolisme. Nous aimerions tester toutes les positions, c’est pourquoi les non-buveurs, nous ne considérons pas tout de suite. Et strictement 18+ », – dit dans la description du poste.

Aussi, l’employeur avertit de mission dans la capitale du nord pour les 7-10 jours, promet de payer l’assurance maladie volontaire (LCA), « en raison de la nocivité du travail » et à payer chaque mois un salaire de 85 mille roubles.

Animateur sur la mer

Encore un ans de vacance disponible sur le site internet pour les jeunes professionnels Career.ru. Selon la description des emplois, des entreprises de la « Ville de la connaissance » besoin d’un animateur dans le parc d’attractions de la côte de la mer Noire.

Le demandeur doit être sociable, actif, positif, heureux de parler avec les clients et être prêt à travailler sur ненормированному à l’horaire de travail.

L’employeur, à son tour offre d’emploi dans les villes de Sotchi et Anapa sur la période de juin à août, promet de payer le voyage et de séjour, ainsi que les salaires de 40 mille roubles par mois, plus les intérêts.