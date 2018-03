MOSCOU, 1er mars. /TASS/. Les autorités et les experts de toutes les régions russes reconnaissent que le problème de l’assistance médicale dans les petits les villages les plus reculés vaut vraiment la peine très fortement. Commentant les paroles du président de la fédération de RUSSIE dans son message à l’assemblée Fédérale sur la nécessité de restaurer les étapes de la disponibilité dans les soins primaires, un certain nombre d’interlocuteurs TASS ont confirmé les effets négatifs de mal conçues optimisation des établissements de santé, aggravé par le manque de professionnels, simultanément, en notant le positif de l’expérience des régions, où déjà de résoudre le problème de la disponibilité du médicament dans les petites localités grâce à une expérience mobile de points, les « trains de la santé » et l’ouverture de centres médicaux et obstétricaux (FAP).

« Ont commencé à fermer les établissements de santé dans les petites villes et les villages, les alternatives sont-ce pas offert. Laissé les gens sont presque sans assistance médicale, rien offrir en échange. Fournir, s’il y a lieu de rétablir vraiment étapes de la disponibilité dans les soins primaires », a déclaré le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine dans son message à l’assemblée Fédérale.

Arctique complication

Particulièrement aiguë la question de donner des soins éloignés des villages de la peine dans les régions arctiques et en Extrême-Orient, où le problème des distances est ajouté à la rudesse du climat. Comme dit TASS le député de la douma régionale de Mourmansk André Chernov, bien que la région n’est pas agricole et à l’extérieur des villes ne vivent pas plus de 20% de la population, le problème de la disponibilité de l’assistance médicale reste l’un des plus pressants.

« La distance des villages à la ville dans les 100-200 km au Nord est critique, si besoin de l’assistance médicale. Et aujourd’hui, les fonctionnaires sont vraiment parfois trop zélé dans l’optimisation des établissements de santé, dans les villages de besoin d’ouverture de centres médicaux et obstétricaux », dit – il.

Selon Tchernéva, s’il s’agit d’oncologie à l’aide, lointaines deviennent de villes et des villes moyennes. Exemple le cas de Apatity. Sur l’atteinte de cancer Daria Se est largement connu après son appel à « la ligne Droite » au président de la RUSSIE Vladimir Poutine à l’été 2017. Elle a dit qu’elle tard a été diagnostiqué un cancer de la quatrième étape », avant cette selon le lieu de résidence de long ont été traités pour la maladie dégénérative de disque, un diagnostic précis qu’il pourrait mettre à Mourmansk.

Selon un autre député de mourmansk облдумы Roman Ponomarev, pour résoudre les problèmes de soins anticancéreux il est nécessaire de bâtir intgre un système régional, incluant toutes les étapes du diagnostic au traitement avancé. « À bien des égards pour la détection précoce de l’oncologie aider les mobiles, les installations médicales et les « trains de la santé », – a dit le député.

Chaque village – ФАПу

ФАПы dans de nombreuses régions déjà activement sont créés. Et ce n’est pas seulement vrai dans les régions de l’arctique et de l’Extrême-Orient, mais relativement compact centrales et même rgions de la capitale.

Dans la région de Toula en 2017 a révélé 20 localités, où les habitants ont effectivement été privés de soins médicaux. Dans ces villages vivent près de 7 mille personnes, dont 1 mille enfants. Au niveau des autorités de la région a été prise la décision sur la construction, la réparation de là centres médicaux et obstétricaux (FAP). « Dans la même année, a été construit cinq capital de points de pharmacie avec le logement pour le travailleur de la santé », dit – TASS le ministre de la santé de la région de Toula André Tretiakov.

Dans la région de Vologda dans les deux prochaines années prévoit d’augmenter le nombre de soi-disant référence points de pharmacie actuellement de 65 à 117. Alors les habitants des petites localités de l’hinterland sera fourni une aide médicale, dit TASS représentant du ministère de la santé Alexandre Кудинова.

« Aujourd’hui, la région compte 518 points de pharmacie, dont 65 – supports, il est en outre dotés d’un personnel médical de l’équipement, des transports en commun. Le nombre de ces points de pharmacie de référence est prévue d’augmenter jusqu’en 2020 jusqu’à 117, il fermera le besoin des habitants de l’hinterland de soins médicaux », a déclaré le représentant du département.

Sur le programme de développement du réseau de points de pharmacie racontent également de la puissance de Riazan, de Vladimir domaines. Déjà une assez bonne situation dans la région de Rostov, où il est aujourd’hui 1031 FAP. « Nous avons presque toutes les localités se trouvent dans la zone пятикилометровой accès à des soins médicaux », dit – TASS le ministre de la santé de la région de Rostov Tatiana Быковская.

À Sébastopol, en début de 2018 ont été ouverts cinq modulaires dispensaires médicaux, qui, ensemble, vont servir de 34 habitants des villages. Et voici la région de Koursk en 2016, compte parmi les régions leaders антирейтинга PIB sur la qualité et l’accessibilité des soins de santé. Améliorer les indicateurs de la région prévoit également grâce à la construction de nouveaux centres médicaux et obstétricaux.

Mettre l’assistance médicale sur les rails

En ce qui concerne « les trains de la santé » et la création de dispensaires mobiles, ils sont les plus pertinents pour la Sibérie, l’Extrême-Orient et du Nord. Dans le territoire de Khabarovsk dans des établissements éloignés de la région vient médical train de « Thérapeute Marveï Мудров ». La composition est équipé d’équipements médicaux modernes. La dernière fois le train partait dans un vol en octobre 2017.

De Magadan en 2017, les spécialistes de l’hôpital régional de 34 fois rendues dans les districts urbains Kolyma, rapporte le service de presse du gouvernement régional. Pour fournir des soins médicaux aux habitants éloignés des agglomérations de la région de primorié encore en 2015 il a été décidé d’organiser et de mettre en œuvre sur le territoire de la région projet social « Médical train de « prendre Soin ».

Mobiles complexes équipé de systèmes de survie et d’équipement médical, qui peuvent s’appliquer à tous les climats et les conditions géographiques, dit TASS dans le département de la santé de la région. Circule le train et dans la région de Mourmansk.

60 millions de сахалинцев et курильчан en 2017 à devenir des patients à l’extérieur des équipes médicales, le ministère de la santé de la région de Sakhaline. « Les équipes les spécialistes de l’instrument sont envoyés dans les localités de domaine sur une base mensuelle. Prennent pour un départ 50-70 personnes », – a dit le ministère.

Ce format s’est avéré être populaire aussi dans la rgion de lningrad. Ici, à partir de mars vont commencer à travailler spécialisés retraites, les équipes médicales. Comme l’a signalé TASS le service de presse du comité régional de santé publique, il est prévu de créer des équipes mobiles dans 12 établissements de santé de la région dans Тихвинском, Всеволожском, Лужском et Волховском régions.

La pénurie de médecins

Globalement arrivons à un problème dans un Приамурье mis en place un projet commun régional du ministère de la santé, des établissements de santé et Du medical college « le Chemin de la santé ». Depuis plus de deux mois aux habitants éloignés des villages de domaine vient mobile de la polyclinique avec une équipe de spécialiste.

Pour les étudiants Du collège médical, le projet est à la pratique dans la composition des équipes de santé, ils sont envoyés dans les villages en tant que bénévoles et des assistants infirmiers. Cela aide dans la perspective de résoudre le problème de la pénurie de медспециалистов, sur laquelle l’attention de nombreux experts.

En particulier, elle indiquent la même puissance prospère, à cet égard, le Kouban, où à l’issue de 2017, le système de santé a été reconnue comme la meilleure dans la fédération de RUSSIE. Chapitre Mostovskoy district de la région de Krasnodar Sergey Ласунов dit TASS, dans la municipalité n’est pas toujours suffisant de professionnels de la santé. « Je pense, ne les trouverez pas complète à 100% à l’hôpital – c’est l’histoire de la russie », – at-il dit.

Selon le premier vice-comité de la santé publique de la région de Valeria Домекина, la pénurie de médecins n’est pas moins grave que le manque d’établissements de santé. Selon lui, la construction d’Expédition de ces objets modernes, comme le Centre de médecine nucléaire, la lutte contre le cancer et périnatale centres n’a pas changé du fait que « les effectifs des médecins laisse à désirer ».