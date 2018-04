Les régions de France et la Russie envisagent d’établir scientifique de l’échange entre les онкоцентрами

PARIS, le 12 avril. /TASS/. Leader des régions de France et la Russie envisagent d’établir une analyse scientifique de l’échange entre des centres anticancéreux. Ce sujet TASS a rapporté le vice-président du gouvernement de la région de Moscou, le ministre de l’investissement et de l’innovation Denis Буцаев à l’issue des rencontres qu’il a tenu jeudi à Lyon sur le sud de la France.

Il a noté que, qu’il présidait la délégation a visité le Centre régional de lutte contre le cancer « Lyon Bérard ». Chaque année, il accueille plus de 33 milliers de patients atteints de différentes formes de cancer, a ajouté Буцаев. « C’est vraiment une grande institution où et chirurgical, et химиотерапевтическое, et le recours à la radiothérapie dans le traitement, a – t-il. – Toutes ces technologies nous sont connues. D’ailleurs, nous avons récemment Moscou activement se déplace dans le sens du développement de ces types de services.

Un diagnostic précis

Le fonctionnaire a rappelé que, à la demande du gouverneur de la région de Moscou Andreï Vorobiev dans la région développe un programme spécial de dépistage précoce du cancer. Selon Буцаева, « le centre utilise les dernières technologies qui existent déjà sur le territoire de la Banlieue de moscou, mais il est important d’avoir des partenariats avec les organisations ont une grande expérience du traitement avec l’application de l’équipement de pointe ».

Comme dit vice-président du gouvernement de la région de Moscou, « de la part de collègues français est suggéré sur d’éventuelles coopérations avec le développement de ce programme et de la construction d’un troisième centre, qui est discuté à l’heure actuelle ». Le partenariat, selon lui, peut porter et de conseil-scientifique de la nature, mais cela peut être à la coopération financière.

Буцаев a également déclaré que lors de la rencontre avec le français, des collègues discuté de la possibilité de partage d’images pour les soi-disant un deuxième avis, en d’autres termes, pour éviter curative des erreurs, d’établir un diagnostic plus précis.

« Les experts peuvent utiliser des compétences des uns et des autres, se trouvant à une distance de plusieurs milliers de kilomètres, la technologie le permettent. C’est ce genre de contacts, nous recherchons pour un de nos centres de Balashikha et Podolsk », – a déclaré le vice-premier ministre.

Prospective partenaires

Il a souligné que les autorités de la Banlieue de moscou soutiennent la coopération avec le leader mondial de la онкоцентрами.

« Nous savons que de tels centres de lutte contre le cancer est en Allemagne, aujourd’hui, nous avons visité l’un des principaux centres de la France, avant cela, nous étions dans un tel centre en Israël et dans de nombreux autres pays à travers le monde », dit – il. Par conséquent, il a poursuivi Буцаев, la région de Moscou et développe des partenariats pour renforcer les soins de santé de la Banlieue de moscou en direction de la lutte contre le cancer.

Sur la base du Centre de lutte contre le cancer « Lyon Bérard » emploie 22 équipes de recherche et de 500 chercheurs. Dans sa composition est également éducatif de l’institut, qui fournit 20 cours de formation pour les médecins, les infirmières, les pharmacologues et les physiothérapeutes. En 2011, il est devenu le plus grand en France, le centre de recherche, qui accueille des cliniques fondamentales et de translation de recherches dans le domaine de l’oncologie. Le centre dispose de tout le nécessaire pour assurer les soins hospitaliers de plus de 300 patients.