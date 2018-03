Les régions ferment les décharges non autorisées en faveur du tri des déchets

MOSCOU, 1er mars. /TASS/. La question du recyclage des déchets est aiguë dans de nombreuses régions du pays, les autorités se battent avec des décharges non autorisées et cherchent des investisseurs pour créer un style moderne мусоропереработки, dit TASS, les représentants des autorités régionales.

Voir aussi







Qu’a dit Vladimir Poutine dans son message à l’assemblée Fédérale



La nécessité de traiter le problème de l’élimination des ordures, a déclaré jeudi à Vladimir Poutine dans son message à l’assemblée Fédérale. Il a souligné que la Russie a révélé environ 22 mille sites d’enfouissement.

« On peut dire que le problème des décharges est la plus aiguë thème maintenant et pour les années à venir en Russie », – a déclaré TASS le gouverneur de la région de Riazan Nicolas Lioubimov.

Il a souligné qu’à l’heure actuelle, les autorités de la région considèrent de plus de 10 demandes d’investisseurs sur la construction de recyclage les entreprises, ces projets est prévu de discuter avec les habitants de la région.

De nouvelles usines dans les régions

Un certain nombre de régions ont déjà décidé de la façon de recycler et trier les ordures dans les années à venir. Par exemple, мусоросортировочный complexe prévu de construire en 2018, dans la ville de Баксан dans la république de Kabardino-Balkarie. Comme l’a rapporté TASS le vice-ministre de la construction, des services PUBLICS et de la gestion des routes de la région Жамболат Гасташев, le nouveau complexe permettra de réduire les volumes de утилизируемого déchets et donc de réduire l’impact négatif sur l’environnement. La puissance de la nouvelle de l’objet serait de l’ordre de 50 mille tonnes par an, il sera en mesure de traiter environ 10% des ordures dans la république, où, aujourd’hui, est recyclée pas plus d’un quart des déchets.

Voir aussi







Annuel message du président de la fédération de RUSSIE à l’assemblée Fédérale. Dossier



Dans la région de Koursk régionaux, les opérateurs ont l’intention d’investir de l’ordre de 3 milliards de rub. dans le recyclage des déchets, et à Kazan en décembre 2022 devrait entrer en service usine.

Dans la région de Tioumen, selon le gouverneur de la région de Vladimir Якушева, en 2019, doivent être construits en trois recyclage de l’entreprise – Tyumen, Isim et Tobolsk, ainsi que мусороперегрузочная la station de Yalutorovsk. Le coût du projet, qui софинансируется par le concessionnaire, sera de 2,5 milliards de roubles.

La direction de la région d’Orel a réussi à attirer des investisseurs et de réussir à entrer en janvier 2018, les services de traitement de déchets une capacité d’environ 200 mille tonnes par an, le coût du projet s’élève à 360 millions de roubles. « Pour l’organisation de l’usine a été рекультивирована le territoire de l’ancien à la poubelle le polygone de la périphérie de la ville, elle a une superficie d’environ 2 hectares, » – dit TASS le service de presse du gouvernement de la région.

Auparavant dans cette région déchets solides municipaux devaient être stockées dans des sites d’enfouissement, parce que plusieurs petites unités de transformation des terrains allant de 20 mille jusqu’à 40 tonnes par an avec leurs volumes.

Nouveau мусоросортировочный les services de 200 mille mètres cubes de déchets par an pour les besoins de Kaspiysk et de plusieurs régions de Makhatchkala est construit au Daguestan. En février 2017, ici, a lancé le premier dans la république de l’usine de recyclage de pneus usagés.

La population approuve pas toujours

L’initiative des pouvoirs publics pour attirer les investisseurs dans la « poubelle » n’est pas toujours à trouver le soutien de la population. Dans la rgion de Vladimir nouvelles de la construction éventuelle d’мусороперерабатывающего de l’usine, axée notamment sur l’accueil des déchets de Moscou, s’est tournée scandale. À l’été 2017, l’investisseur a proposé de construire dans Киржачском le quartier moderne мусоросортировочный l’usine, cependant, la population locale a pris le contre, et en février 2018, les hommes d’affaires abandonné le projet. Les autorités indiquent que, dès 2018, les polygones situés à la frontière avec la région de Moscou, sont remplis.

Pendant ce temps, le 1er mars le bureau du procureur régional a identifié une nouvelle самовольную enfouissement Судогодском le quartier, les dommages à l’environnement est estimé à 5,2 millions de roubles. « A constaté que, sur une parcelle de terres agricoles, situé dans la zone de protection de l’eau de la rivière Kliazma, produit la destruction de la couche fertile du sol en plaçant un amas de terre et de déchets de construction. La superficie totale de terres, corrompus par le propriétaire à la suite de самовольного de chevauchement de la surface du sol, ainsi que le profil de sol artificiel), était 7285,56 sq. m », a déclaré le bureau du procureur.

Les problèmes

Traitement des ordures est devenue un problème dans la région de Pskov au début de 2018. Comme dit TASS le vice-gouverneur de la région Alexander Kouznetsov, polygone, situé à la périphérie de Pskov, usé et a été fermé, et maintenant régionaux, les autorités sont à la recherche de terrains de jeux et d’un investisseur pour un nouveau polygone.

La galerie

14 photos







Le message de Vladimir Poutine à l’assemblée Fédérale de la fédération de RUSSIE en photos

Guide de l’Ossétie du Nord tente de résoudre le problème de la surpopulation dans le polygone de Vladikavkaz, qui a cessé de répondre aux exigences d’hygiène. Maintenant, les autorités ont élaboré le projet d’un nouveau polygone, qui est censé répondre à toutes les exigences de la sécurité environnementale. Les autorités de la région mènent des négociations avec les investisseurs sur la construction мусороперерабатывающего de l’usine.

Bondé le polygone a dû fermer à l’été 2017 à Pereslavl-Zalesski de la région de Yaroslavl. Le printemps sur l’objet commenceront les travaux de réhabilitation, a rapporté TASS le service de presse de l’administration de la ville.

Sur le chemin de la dépollution vont aller dans la région de Mourmansk. « Nous, au niveau régional, déjà bien occupé de ce travail. Sur l’élaboration de projets d’assainissement de décharges, le budget régional aux municipalités de la région de Mourmansk en 2018-2020 années se démarquer de plus de 20 millions de roubles par an », – a déclaré le gouverneur de la région de la Marina Kovtun.

Selon le chef adjoint de la природнадзора de Khanty-Mansi le comté d’Alexis Kovalevsky, en 2018, dans la région est prévu d’éliminer de l’ordre de 250-260 décharges. « On peut dire que 95% d’entre eux sont situés dans les villes. Seulement à la fin de 2017, dans la région, a été enregistré 344 objet d’une accumulation de débris », dit – il, ajoutant qu’en 2017, les autorités de la région de tchernobyl, près de 800 naturelles des sites d’enfouissement.

Dans la région de Saratov, les autorités organisent régulièrement des raids pour identifier le dumping. Le résultat est que le en 2017 a permis d’identifier plus de 500 nouvelles décharges, plus de 140 d’entre eux éliminés.

Les efforts de PIB

L’abondance des décharges non autorisées, en particulier dans les régions Centrale du district fédéral, il s’est avéré il y a un an dans le centre de l’attention de la Russie, le front populaire (PIB), qui a initié un projet fédéral « nettoyage Général ». Aujourd’hui, les militants acceptent de traitement des citoyens et réagissent quitter l’espace de voirie. Dans l’ensemble du pays pour l’année de la mise en œuvre du projet a reçu plus de 16 mille demandes des citoyens, environ la moitié d’entre eux ont déjà réussi à obtenir une décision positive.

Dans la région de Tver, les militants PIB, ont obtenu pour l’année d’éliminer 80 les déversements illégaux, mais ce n’est que de 25% de leur nombre total dans la région.

« Le problème des décharges reste d’actualité pour Omsk. En fait, la situation ne change pas – de nouveaux polygones comme non construits et non construits, les trois anciens d’enfouissement – les polygones de leur n’est pas fonctionnent sans licence. Jusqu’en février qu’ils puissent travailler dans le mode de l’accumulation des déchets, ce délai est passé, ils continuent à prendre des poubelles, parce que j’Omsk simplement pas d’autre issue. Territoriale le schéma de gestion des déchets dans la région d’Omsk a déjà été développée, mais elle est brut, pas de compréhension, où tous ces débris emporter », – a déclaré le TASS Eugène Gerasimenko, militant un projet de « nettoyage Général ».