Les règles de stationnement à Waterloo vont probablement changer (un peu)

Garer sa voiture quand on va faire ses achats en ville ? Une mission parfois bien compliquée. Garer sa voiture devant chez soi quand on habite à Waterloo ? Mission impossible, selon certains habitants.

Il faut dire qu’à Waterloo, le stationnement est gratuit. Et dans le quartier de la gare, les places sont trop souvent squattées par des navetteurs. Ce que dénoncent des riverains.

Ils demandent donc du changement. Soit instaurer le parking payant, soit étendre les zones bleues existantes.

Le dossier devrait être abordé ce lundi soir au conseil communal.

« Nous avons déjà dans nos cartons l’option d’étendre la zone bleue dans le quartier de la gare, commente l’échevin de la mobilité, Cédric Tumelaire. Aujourd’hui, ces zones bleues sont plus là pour les commerçants. Afin que leurs clients disposent de places de parking ; et de favoriser la rotation. Mais on pourrait étendre cette règle dans les quartiers plus résidentiels. Cela se ferait avec une zone bleue et une carte « riverain », un peu sur le modèle de Braine-l’Alleud par exemple. Cela reste du parking gratuit mais si on ne respecte pas le code, après deux heures, on peut se faire verbaliser. »

Et on notera aussi qu’il y a du changement dans l’air à propos du parking SNCB. Actuellement, il est gratuit mais cela risque de bientôt changer. La SNCB annonce vouloir rendre tous ses parkings payants. Afin de garantir des places à ses navetteurs.