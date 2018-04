Les représentants de dizaines de nationalités et de la diaspora ensemble rencontrent Pâques dans les temples de l’eorhf

NEW YORK, le 8 avril. /Corr. TASS Natalia Славина/. La Pâque orthodoxe aux états-UNIS est la fête de la réunification de différentes ethnies et communautés. Dans les temples de l’église orthodoxe Russe à l’étranger (ROCA) avec les compatriotes, les immigrés russes par les américains, à pâques, les services viennent les représentants de dizaines de différentes diasporas résidant dans le pays, a déclaré dans une interview avec un journaliste TASS, le représentant du département Synodal de la cathédrale de Signes de la Mère de Dieu à New York.

Le monde n’a pas de frontières

« Les principaux de nos jumelés à ce jour sont les serbes, dit-il. – À New York, nous célébrons avec les représentants de ce peuple n’est pas la première fête religieuse, car en 2016, malheureusement, brûlé local de l’église orthodoxe Serbe, et notre église a tendu une main d’aide et de soutien à l’égard du peuple frère ». La possibilité de passer conjointe de Pâques, le service de serbie est toujours fournie dans le centre du département Synodal de l’église de la cathédrale.

Le représentant de la paroisse a souligné que l’eorhf et de l’église orthodoxe Serbe lient des relations solides depuis plus d’un siècle. « Avant la révolution Serbe de l’église à l’abri de notre clergé. En outre, immédiatement après la révolution et la guerre civile, beaucoup de nos compatriotes ont émigré vers d’autres pays, dont les etats-UNIS, c’est grâce à Belgrade, et deux peuples depuis des années, il existe inextricablement, – a rappelé le représentant de la paroisse. – Tout au long du siècle des paroisses de l’eorhf et de l’église Serbe lie la présente, fraternelle amitié ».

Dans une interview avec le journaliste TASS un des paroissiens de la cathédrale Signes de la Mère de Dieu Slobodan Дабович, qui avec sa famille et enfants ont assisté à la un service, fait remarquer: « Quand je rentre dans le temple, je me sens comme à la maison. Ici, tout est exactement le même que dans la patrie, comme dans l’église Serbe ». « Et aujourd’hui, quelle que soit la langue, tu n’as parlé, il y a la possibilité de répondre à cette grande fête tous ensemble, dit Дабович. – Nous les serbes, mais les paroissiens ici, parler plusieurs langues, représentent différents pays, mais unis par un même esprit, et l’impression que le monde n’a pas de frontières, que nous sommes tous un – comme cela a été voulu par le Seigneur ».

Pâques est internationale

Le caractère international de Pâques ne se manifeste pas uniquement à l’égard russe-serbe de la fraternité. Tous des paroisses de l’église orthodoxe de New York unissent orthodoxes, indépendamment de l’appartenance à la diaspora.

« Dans ces jours fériés, sur les services dans les temples de l’eorhf, vous pouvez voir beaucoup de paroissiens, ne parlant pas le russe est une des géorgiens, des serbes, des orthodoxes roumains et les arabes, les grecs, les bulgares, les philippins, les coptes, – a déclaré l’interlocuteur de l’agence. – Très souvent, ici vous pouvez rencontrer les autochtones et les américains ont adopté une orthodoxie déjà dans l’ère de conscience ». Selon lui, les services à Pâques dans les églises de l’eorhf passent en slavon, mais certaines expressions de mots clés sont dispensés en anglais, grec, et le cri: « le Christ est ressuscité! », vous pouvez entendre plusieurs langues, y compris l’arabe.

« Le phénomène de l’église hors-frontières est un phénomène unique combinant russes et tous les autres orthodoxes, indépendamment de leurs opinions politiques et l’appartenance à un pays. L’église possède une grande общинностью, a souligné le représentant du département Synodal de la cathédrale. – C’est des paroisses de l’église orthodoxe ont été créés, ont vécu et jusqu’à présent exclusivement sur les dons des paroissiens, et ce n’est pas les moyens de citoyens riches, et l’épargne ordinaires, parfois très pauvres gens ». « À ce jour, pour l’eorhf caractéristique de cette communalité, faire du bénévolat dans les églises travaillent et servent les gens, rien de tout cela ne recevant, animés seulement par la foi et l’amour », a ajouté le représentant de la paroisse.

Bien que géographiquement de l’eorhf se trouve à travers le monde – Europe, Amérique du Sud, le Canada, le Japon, la Chine, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, de la tradition de célébrer la Pâque partout les mêmes. « Partout où vous venez, les vacances principales, y compris la Pâque marquent exactement de la même façon, prononcent les mêmes prières, font les mêmes services, les rites et les membres respectent les mêmes traditions, peu importe dans quel pays ils vivent, a assuré l’interlocuteur de l’agence. – Et, bien sûr, pas dans les rituels ou de cérémonies, et dans l’essence et le sens de la fête la victoire de la vie sur la mort et la foi dans le salut ».

L’eorhf se compose de neuf diocèses, y compris d’extrême-Américaine, Australienne, Sud-Américaine, de Berlin, Britannique, Australienne et d’autres. La partie principale de la paroisse est concentrée dans les états-UNIS. Le centre administratif est situé à New York, où se trouve Synodal la cathédrale de Signes de la Mère de Dieu.