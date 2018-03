Les représentants de « l’Immortel du régiment ont organisé une table ronde à genève, siège de l’ONU

GENÈVE, le 3 mars. /Corr. TASS Constantin grands revenus/. Les représentants de la russie le mouvement de « l’Immortel régiment et leurs collègues de l’Arménie, Israël, la Suisse et la Chine pour la première fois organisé une table ronde sur le terrain de l’ONU. Le débat sur la lutte contre la glorification du nazisme et du néo-nazisme, à laquelle ont participé des diplomates et des représentants de la société civile en provenance de certains pays, a eu lieu vendredi à genève, siège de l’organisation mondiale de la sur les champs de la 37e session du Conseil des droits de l’homme.

Contre la glorification du nazisme

« Nous avons longtemps à cette allions, à l’origine, c’est la compréhension que pour les enfants, créé pour la préservation de la paix, doit rencontrer avec « Immortel régiment », qui est ce monde conserve », – a déclaré dans une interview TASS le coprésident du mouvement « Immortel régiment », le député de la Douma d’etat Nicolas Земцов. Il estime qu’il est nécessaire de combiner toutes les personnes qui se souviennent de la Seconde guerre mondiale et honorent la victoire. Selon lui, maintenant, il est particulièrement important, puisque les « états de l’Europe autorisent la tenue de ses rues marches dans эсэсовской forme, et à Kiev, passent de la procession aux flambeaux ».

Земцов a parlé des objectifs de la motion « l’Immortel régiment » et à ses participants. Il a exprimé l’espoir qu’à la 75-ème anniversaire de la Victoire parvenez à réunir des représentants de tous les 133 pays qui ont voté en décembre 2017, à l’Assemblée Générale de l’ONU de la résolution sur la lutte contre la героизацией du nazisme.

La bienvenue aux participants de la table ronde a demandé le président du comité de la Douma pour les affaires étrangères Leonid Sloutski. « Il est encourageant de réaliser que le chemin d’accès, qui a fait un « Immortel régiment », l’a amené sur le haut de la tribune des NATIONS unies pour le rappel de tous les pays du monde sur l’importance de la préservation de la mémoire de la grande victoire. Je crois que la dimension internationale « Immortel régiment » tout à fait légitime de le développement de ce mouvement populaire », – a noté Slutsky.

La vérité historique

Le représentant de « l’Immortel du régiment, en Suisse Svetlana Koniev a indiqué que dans ce pays le 9 mai passe le souvenir de la cérémonie au cimetière de Bâle, où sont enterrés les morts en temps de guerre, les soldats soviétiques. « Cette année, il a pour la troisième fois sera une action « Immortel régiment ». Il se tiendra également à Genève, notre comité d’organisation a formalisé la demande », dit – elle.

Intervenante à la table ronde docteur en sciences de l’éducation d’Israël Rachel Shapiro a souligné que « les vétérans de la guerre Patriotique, vivant en Israël, se considèrent comme partie intégrante de l’union des anciens combattants de la Russie ». « Les combattants, les travailleurs de l’arrière, les anciens блокадники de Leningrad, prisonniers des camps de concentration et des ghettos, vivant en Israël, se sentent aimés de la Russie », dit – elle.

Shapiro a ajouté qu’il ne fallait pas « la renaissance de l’idéologie et de la pratique du fascisme ». « Comme il est impossible d’effacer des chambres avec des mains d’anciens prisonniers des camps de concentration, de mes compatriotes et de partout dans le monde, il est impossible d’effacer de notre mémoire de ceux qui a gagné dans la Grande guerre Patriotique. Nous nous connectons à des actions de « l’Immortel régiment » parce que c’est vraiment immortel, souligne – t-elle. – Nous ferons de notre mieux pour éduquer les jeunes sur les bases de la vérité historique ».

Goar Гумашьян, le président de l’organisation publique « Russo-arménienne de la jeunesse de l’unité », a rapporté dans la dernière année dans des actions de « l’Immortel régiment » en Arménie, a réuni plus de 4,5 millions de personnes. « En Arménie, abrite plus de 500 anciens combattants de la Grande guerre Patriotique. Avec chacun d’eux nous connaissent, nous travaillons avec eux », dit – elle.

Lors de la réunion ont les diplomates de la Biélorussie et du Venezuela. Ils ont souligné la pertinence de la lutte contre неонацизму et ont exprimé leur reconnaissance à la mission permanente de la Russie pour la tenue d’une table ronde.