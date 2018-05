Les ressortissants de plus de 20 pays viendront à saint-Pétersbourg pour la célébration de la Journée de la Victoire

SAINT-PÉTERSBOURG, le 8 mai. /TASS/. Quatre vivant à l’étranger participant à la défense de Leningrad arriveront à Saint-Pétersbourg pour la célébration de la Journée de la Victoire. Comme l’a signalé un ATTENTAT à la commission des relations extérieures de Saint-Pétersbourg, en commençant le mardi événements de l’réunira des délégations compatriotes de deux douzaines de pays.

Le projet spcial

1418 jours: ce qu’il faut retenir de la Grande guerre Patriotique

Sur les causes et les conséquences du plus grand conflit militaire, ainsi que les souvenirs de ses membres — dans le matériau TASS

« Attendus quatre participants à la défense de Leningrad: à partir du Tadjikistan deux hommes, l’un des états-UNIS et de l’Ukraine, ainsi que les habitants du blocus de Léningrad et à leurs accompagnateurs », – dit le service de presse du comité.

Pour la première fois à participer à des activités au Jour de la Victoire a invité des représentants des activités avec la jeunesse des organisations patriotiques compatriotes à l’étranger, qui s’occupent de la création par la jeune génération à l’étude de l’histoire de la Seconde guerre mondiale.

La délégation comprenait plus de 90 personnes, de deux douzaines de pays, dont des pays de l’ex-URSS, ainsi que de la Bulgarie, de l’Allemagne, d’Israël, des états-UNIS, la Finlande, la Croatie, la république Tchèque, la Suède. Comme indiqué, le plus vieux vétéran de la Grande guerre Patriotique, qui arrivera pour la célébration à saint-Pétersbourg au Tadjikistan, 97 ans. La moyenne d’âge des participants est de 75 à 88 ans, essentiellement des habitants et les enfants du blocus de Léningrad.

Il est prévu que la délégation visiteront officiels activités dans la ville – une cérémonie de dépôt de couronnes de fleurs Пискаревском au cimetière et un concert dans la Grande salle de concert Oktyabrsky et le mardi, ainsi que le défilé des troupes à Saint-Pétersbourg territoriale de la garnison de la place du Palais et de la soirée de gala pour les anciens combattants-russes dans l’environnement. Toutefois, le 10 mai pour les représentants des délégations organiseront des visites guidées de saint-Pétersbourg et de montrer de nouveaux musées terrains de parc historique de la « Russie – mon histoire et le Musée des chemins de fer de la Russie.

Les participants de la bataille de Leningrad – l’une des plus longues et sanglantes batailles de la Seconde guerre mondiale qui a duré de juillet 1941 à juin 1944, étaient des gens de 150 nationalités. Sur Пискаревском le mémorial installé 90 plaques commémoratives consacrées à des représentants de différents peuples, de professions et de troupes. Les initiateurs de l’installation de la plupart des efforts nationaux de la diaspora.