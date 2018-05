Les ressortissants en provenance de 44 pays ont participé au forum de la jeunesse à saint-Pétersbourg

SAINT-PÉTERSBOURG, le 17 mai. /TASS/. Plus de 70 compatriotes de 44 états prendront part à XI de saint-Pétersbourg au forum de la jeunesse « la diaspora Russe », qui s’ouvre jeudi. Comme ont dit TASS dans le comité pour les relations extérieures de Saint-Pétersbourg, en plus du programme principal, propose des rencontres avec des vétérans de guerre et les joueurs de football, « Zénith », ainsi que la visite du siège du réseau social « Vkontakte ».

« Les participants de l’événement seront de 75 compatriotes de 44 pays. En 2018, le forum sera présenté à trois sections: « critique d’Art », « Économie » et « MÉDIAS », a souligné le service de presse du comité.

Les jeunes historiens de l’art, le personnel des musées et des bibliothèques de l’étranger assisteront à des ateliers créatifs, des conférences, des master-classes, ainsi que des visites guidées dans le Musée Fabergé, le Centre de Michel Neuronale et des studios Lenfilm, où étudieront le thème russe de l’art contemporain.

Les auditeurs de la section « Économie », qui sont les entrepreneurs et les économistes âgés de 22 à 40 ans, il est supposé familiariser avec les possibilités de faire des affaires à saint-Pétersbourg. Ils se rencontrent avec les principaux entrepreneurs de la ville et de présenter leurs propres projets d’affaires devant les milieux d’affaires.

Comme il est rapporté, les représentants de l’étranger russe de journalisme se rendra à la rédaction de certains saint-pétersbourg dans les médias et le bureau « Vkontakte » dans la Maison de la Chanteuse sur la perspective Nevski. Dans le cadre du forum, ils vont préparer des documents d’information sur Saint-Pétersbourg, les meilleurs seront publiés sur les pages d’un journal de la ville et littéraire, recueil de la commission des relations extérieures à 315 anniversaire de Saint-Pétersbourg.

Les participants au forum, qui se déroule avec le soutien du MAE de la Russie et durera jusqu’au 22 mai, aussi rencontre avec les anciens combattants de la Grande guerre Patriotique et les habitants du blocus de Léningrad et visiteront Пискаревское le cimetière. Parmi les activités prévues – un entretien avec les joueurs du club de saint-pétersbourg « Zénith » et une classe de maître sur la restauration du patrimoine culturel, sur la base de Реставрационного collège « Kirov ».