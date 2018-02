Les ressortissants italiens mobilisés en Belgique pour les élections du 4 mars

Dimanche prochain, le 4 mars, se tiendront les élections législatives en Italie. Pour le moment, c’est la coalition droite/extrême-droite qui est en tête des sondages. Mais énormément d’Italiens restent indécis. Dans ce contexte les partis intensifient leur campagne en Italie mais aussi en Belgique où des petits meetings sont organisés ces jours-ci. L’un d’eux vient de se dérouler à Manage.

Il y avait là une trentaine de ressortissants italiens avec, face à eux, un candidat du parti démocrate venu défendre ses idées. Dans l’audience, beaucoup font partie de la deuxième génération de l’immigration italienne. Mais pourquoi s’intéressent-ils à un pays dans lequel ils n’habitent pas ?

Pour Enzo Monaco, président de l’association régionale des Abruzzes, l’enjeu de ces élections dépasse les frontières de l’Italie : « Une élection en Italie a une importance capitale pour l’Europe. Un gouvernement de centre-gauche ou de centre-droite ou carrément populiste en Italie aurait inévitablement des répercussions sur l’Europe. Et donc sur nous. »

Sergio Angelini est militant du parti démocrate italien et, pour lui, de nombreux Italiens de Belgique sont restés attachés à leur pays d’origine : « Je pense qu’on a en soi une espèce de dette peut-être à l’envers dans le sens où on n’a pas été protégé par l’Italie et qu’on a envie de la protéger quelque part. C’est peut-être un peu lyrique ce que je dis mais je ne sais pas l’expliquer autrement. Je suis préoccupé pour l’Italie. »

Il y a actuellement 280.000 ressortissants italiens en Belgique. Pour ceux en âge de voter, ils ont l’occasion de participer aux élections par correspondance et ils ont jusqu’au 1er mars pour le faire.