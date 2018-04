VR-le simulateur vous indique à l’élève les bonnes actions de remplacer le filtre à air de la voiture « Ural-4320 »

Футурологи prédisent l’apparition de la quatrième industrielle de la révolution et la disparition du travail humain avec des usines dans les 20-30 prochaines années. Bien qu’aujourd’hui les machines dans les industries vraiment introduits pour l’optimisation des processus, des cas de remplacement en masse des machines sont rares. Mais en parallèle se développe à l’opposé de la tendance de la technologie servent à protéger les travailleurs contre les accidents du travail. Présentons trois tendances qui sont mises en œuvre dans ce sens.

Le train et le camion dans la réalité virtuelle

Mécanicien stagiaire adapté au camion « Oural », met des lunettes spéciales, prend en main un tournevis et commence à faire tourner un écrou de l’autre. L’erreur de l’admettre n’est pas terrible — l’action se déroule dans une réalité virtuelle. Un tel simulateur est utilisé pour la formation des travailleurs dans la société « du Projet-ingénierie ». Et, dans la société des chemins de fer de tester le simulateur, à l’aide de laquelle les stagiaires sont envoyés à » travailler à une gare.

« Le système de l’apprentissage dans la réalité virtuelle dans le monde ont commencé à activement mis en œuvre à partir de 2014, — dit Oleg Durand, chef de GK Remagic.group. — Dans la Russie d’environ un an et demi plus tard. Notables cases travaillent dans « Rosneft » et les chemins de fer. Maintenant, le développement dans le VR-formation conduisent un certain nombre de télécommunications, de l’énergie et des sociétés minières. Suppose que l’épanouissement de l’entraînement, les systèmes devront 2019-2020 années. À l’étranger VR-formation déjà devenu le standard de l’entreprise dans les entreprises: UPS, Visa, Boeing, Lockheed Martin, Volkswagen, BMW, KFC. Souvent, la formation en VR porte le caractère situationnel: Walmart passait à l’aide de la réalité virtuelle de la formation des vendeurs avant le jour de soldes — « black friday ».

Les experts disent que les simulateurs de réalité virtuelle permettent d’améliorer l’efficacité de la formation de plus de deux fois. « Lors de l’utilisation de documents audio et vidéo à digérer seulement 30% des connaissances, — manie des chiffres Elena Устюгова, chef d’équipe, améliorer l’efficacité opérationnelle de KPMG et de la Russie et de la CEI. — Lors de l’exécution de l’action l’efficacité augmente jusqu’à 75% ».

Les robots fonctionnent avec le feu et le fer

En Russie, le 10 milliers de travailleurs dans l’industrie représente les trois-robot selon l’association Nationale des acteurs du marché de la robotique. C’est un faible, pour comparaison, en Corée du Sud, de la densité et de la robotique — 631 robot de 10 mille personnes, et en Chine — 69 robots. Mais même à ce niveau assure la présence des machines presque partout dans le secteur automobile et dans les grandes usines.

« L’objectif du fabricant est d’améliorer l’efficacité du travail, mais de cette manière augmente et la sécurité, en effet, en premier lieu les robots mettent là où la personne à travailler physiquement difficile, — dit Anatoly Perepelitsa, chef de УРТЦ « Alpha-Intech ». — La machine est le plus souvent remplacent des gens dangereux phases: dans le soudage — comme sur Maeda ou de perm incroyable usine Forward, dans la peinture des ateliers, à transporter de lourdes charges ».

Dans le monde, selon lui, plus de 50 notables fabricants de robots industriels. Certaines entreprises créent des robots pour vos propres besoins. Par exemple, la société Toshiba a développé un robot industriel, qui est capable de déplacer des charges pesant jusqu’à 100 kg d’Ailleurs, au Japon, la mise en œuvre de ces machines stimulent les normes sur la protection du travail.

« La loi est réglé au maximum le poids de la charge, qui peut soulever un homme de 20 kg, — a dit Vladimir Maximov, chef du département du développement de la SARL « Toshiba Roux ». — Pour l’industrie ont besoin de solutions pour le travail avec des charges de plus de poids. Le robot de Toshiba est assez le même espace, comme n’importe quel collaborateur. Ses dimensions dans les épaules — 70 cm et une croissance d’environ 2 m de Ses mouvements fluides, la personne à l’aise de travailler avec lui ».

« Intelligente » de travail de la forme

Une autre tendance dans l’industrie de la — « intelligente » des vêtements de travail, ce qui permet à l’employeur de contrôler comment les employés effectuent des règles de sécurité au travail. Et dans une situation dangereuse, elle permettra de sauver l’homme.

« Les entreprises détenant des commerciaux par les tribunaux, par exemple pour le transport de marchandises, de la pêche, essayant de créer un maximum de confort et de sécurité des conditions de travail, — a dit Vladimir Ласовский, directeur du développement à la société Orange Business Services en Russie et dans la CEI. — Dans ces sociétés utilisent « intelligents » les gilets avec des détecteurs et des capteurs. Si un membre de l’équipe tombe dans l’eau — gilet transmet un signal sur l’accident, le navire s’arrête, commence l’opération de sauvetage. Dans le secteur minier et dans les aciéries, introduit une salopette avec des trackers qui suivent indicateurs physiologiques. Si un employé longtemps immobile, le pouls учащен ou, au contraire, réduit — sur le pupitre de l’opérateur a envoyé un message ».

Parfois, les capteurs de implantent dans les zones industrielles.

« Quand une personne entre dans une dangereuse proximité de l’équipement — le capteur fournit un signal continue Ласовский. — L’équipement spécial tient également le suivi du temps de séjour de l’homme « à chaud » de la zone. Si un employé se trouve dans un endroit plus longtemps que prévu des normes, des mesures sont prises ».

Les experts disent que les obstacles juridiques pour la mise en œuvre des technologies pour le contrôle non, la vérité, l’employeur peut faire face à une autre difficulté. « Au début de l’année, nous sommes partenaires de SAP et Новолипецким combinat métallurgique (NLMK) ont présenté un prototype de système 3D-positionnement du personnel à l’intérieur. Les responsables puissent suivi en temps réel des mouvements de personnel avec une précision de 50 cm », a déclaré Valery Геленава, directeur du développement du centre National de l’internet des objets (НЦИВ). — Face à la réticence des gens à rester sous surveillance continue, mais cette difficulté se décidait de l’administration ».

