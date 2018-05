Les routes du commerce? C’est reparti à Namur pour l’automne

Il y a la route de la vache, plus campagnarde. La route de la soie plus excentrique et puis il y aussi : Les routes du commerce. Et là c’est dans le centre namurois que cela se passera dès le vendredi 05 octobre prochain en soirée.

Le concept a été lancé en 2008 par l’Ucm et ce pour plusieurs villes de Wallonie. « Le succès à été au rendez- vous mais l’opération coutait cher, nous avons donc après quatre années, décidé d’arrêter en 2012. Mais la Ville de Namur s’est montré très insistante pour rééditer l’évènement et voilà qu’avec l’association des commerçants, le groupe GAU de Namur et la Ville nous repartons pour une édition 2018 « nous explique Aurèlie Marichal chargée de projets à l’Ucm Namur.

A l’Echevinat du commerce de Namur , Luc Gennart ne cache pas sa satisfaction d’avoir obtenu après cinq années d’insistance, la réédition d’une telle opération. » Les commerçants namurois étaient demandeurs car chaque année le succès était en effet au rendez- vous. Cette fois, la Ville apportera quelques 5.000 euros pour soutenir l’opération et le groupe GAU sera lui aussi sur la balle; Les commerçants investiront dans le temps consacré à la préparation, l’accueil et la soirée du vendredi; c’est déjà pas mal. l’Ucm apportera son savoir faire et ses conseils puisqu’elle a organisé l’évènement de longue date. Et si les commerçants ne s’attendent pas à vendre plus ce soir là, ce qui n’est pas l’objectif, ils savent déjà que cela représente une opération séduction qui à long terme pourra sans doute leur apporter plus de visibilité. » termine l’Echevin.

Du coté des commerçants, on se dit enchanté ! » Il est temps de montrer nos spécificités nous confie Charlotte Bazelaire qui tient une boutique familiale où l’on vend des articles design et de cuisine du côté de Saint Aubain. Nous sommes des petits commerçants qui avons une histoire, un savoir faire et nous pouvons lors de ces Routes du commerce, accueillir d’une toute autre manière par rapport aux grandes surfaces face à qui nous devons pouvoir lutter. »

Les routes du commerce car oui il y aura plusieurs circuits parmi la quinzaine de commerces sélectionnés pour cette édition 2018.

« La sélection se fera en étroite concertations avec les parties prenantes à l’aventure automnale, nous explique encore l’Echevin Gennart et celles et ceux qui ne seront pas retenus pour Octobre le seront sans aucun doute pour le mois de mai.

Une piste supplémentaire qui ne solutionnera certes pas la crise que vivent les petits commerces du namurois depuis quelques années déjà mais qui vient ainsi s’ajouter aux autres propositions pour tenir le coup et qui sait, retrouver un nouveau souffle.