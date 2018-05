Les russes ont occupé la troisième place au tournoi de football des missions diplomatiques à Pékin

L’ambassadeur de la fédération de RUSSIE en république populaire de CHINE André Denisov

© Michael Метцель/TASS

BEIJING, le 20 mai. /Corr. TASS Roman Balandin/. L’équipe de l’ambassade de la Fédération de russie en République Populaire de chine a remporté la médaille de bronze au tournoi de football des missions diplomatiques dans la capitale chinoise. Comme le TASS a rapporté dimanche le porte-parole de l’ambassade de Russie en Chine Alexandre Калинюк, la première place a l’équipe de France, deuxième de Beijing de l’association de football.

« Dans la perspective prenant le dpart le 14 juin à la Russie de la coupe du monde à Beijing a organisé un tournoi entre les missions diplomatiques. L’un des organisateur de l’événement a pris de l’ambassade de Russie », – at-il dit.

Selon le diplomate, la demande de participation dans le championnat des ambassades ont déposé des 16 équipes. Notamment l’équipe de l’Islande, le Kazakhstan, le Costa Rica, le Mexique, la République de Corée, de la Suède, du Japon, et aussi spécialement invités préfabriqués de Sport du comité de Beijing et de Beijing de l’association de football.

« L’équipe russe sur un tournoi a commis un seul raté, après avoir perdu en demi-finale aux futurs vainqueurs du tournoi, les français. Dans le match pour la troisième place, les russes ont surmont le sélectionneur du Pérou », – a déclaré l’attaché de presse de l’ambassade russe.

De la coupe et des médailles a remis à l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de russie en Chine André Denisov.

L’évaluation du tournoi

Comme l’a déclaré TASS attaché à l’ambassade de Russie en Chine, le capitaine de l’équipe russe Artem Томихин, ce tournoi est devenu un témoignage vivant de ce que le sport est une partie intégrante des relations internationales.

« Je voudrais vous donner une évaluation internationale de la composition des juges du tournoi, parmi eux était le juge de la plus haute catégorie, desservant les matches du championnat de la Chine », – a dit le diplomate. « La chose la plus importante que le championnat est passé dans une ambiance conviviale. Les diplomates et les représentants des équipes ont démontré de qualité et propre de football », a – t-il.

« L’équipe de l’ambassade de Russie en Chine a participé à des tournois majeurs entre les missions diplomatiques. Par exemple, pour l’uefa Euro 2016 et de la Coupe des confédérations 2017, nous avons réussi à gagner de l’or et de bronze respectivement », a indiqué Томихин.

« Encore une fois, notre équipe a démontré sur le terrain, la cohésion et le professionnalisme qui nous a permis de gagner les médailles de bronze des ambassades de la coupe du monde 2018 », a – t-il résumé.

Coupe du monde de football aura lieu du 14 juin au 15 juillet à 12 stades dans 11 villes de la Russie. La slection de la Russie en phase de groupes jouera avec l’équipe d’Arabie Saoudite à moscou « Loujniki » (14 juin), avec les egyptiens à Saint-Pétersbourg (19 juin) et avec уругвайцами à Samara (25 juin).