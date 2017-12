Les russes ont occupé toutes les places du concours international de la calligraphie chinoise à Pékin

BEIJING, le 25 décembre. /TASS/. Les participants russes de la deuxième concours international de la calligraphie chinoise « pleine poignée » a pris trois places d’honneur. La cérémonie de remise des prix aux vainqueurs de la compétition, organisée par le magazine « la Chine et les Chinois de l’information sur internet, le centre a eu lieu lundi dans la capitale chinoise.

Les participants de dix pays d’Europe et d’Asie ont envoyé environ six mille œuvres sur ce match. Les plus actifs, selon les organisateurs, ont été les participants de la Russie, l’Ukraine, le Kazakhstan et en Malaisie. Les trois meilleurs finalement entré les participants russes – l’Espoir Аганина, Constantin Гребенюк et Dmitri Соседов.

« La calligraphie dans le monde de l’assimilent à une forme d’art: à l’ère des ordinateurs et gadgets très difficile à prendre en main un pinceau ou un stylo et de créer une œuvre », – a déclaré le vice-secrétaire général, organisation de coopération de Shanghai (OCS), Vladimir Потапенко, qui a assisté à la cérémonie.

Pour la première fois un concours de calligraphie chinoise « Solide poignée » a eu lieu en février 2015. Ensuite, dans le concours a réuni plus d’un millier de personnes.