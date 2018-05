MOSCOU, le 8 mai. /TASS/. Dans le Kremlin, estiment les énonciations тележурналиста Mikhaïl Leontiev sur l’Arménie infructueuses et qui pensent qu’eux ne mérite l’attention.

« Ce sont les échecs et maladroits déclarations qui n’ont pas besoin de faire attention », – a déclaré le président par intérim du secrétaire de presse du président de Russie Dmitri Peskov, commentant les déclarations de Leontief.

« Ces déclarations n’ont pas et ne peuvent avoir rien de commun avec la ligne officielle de Moscou à l’égard de l’Arménie, a – t-il ajouté. – Et qu’ils ne sont pas et ne peuvent avoir rien de commun avec ceux de sentiments chaleureux d’amitié et de fraternité qui, historiquement, il y a chez les russes, le peuple arménien ».

Auparavant Leontiev à la station de radio de la « Komsomolskaïa pravda » a déclaré que l’Arménie à travers l’histoire aurait est charge de la fédération de RUSSIE. Il est également particulièrement flatteuse commenté sur les actions politiques de l’opposition dans ce pays.

Russe journaliste et animateur de télévision Mikhaïl Leontiev a travaillé dans les journaux « Kommersant », « aujourd’Hui », « Nezavisimaya gazeta » et d’autres. Depuis 1999, est maintenant le principal émission « Cependant ».