Les sables: de la fédération de RUSSIE se sent le déficit de la volonté des états-UNIS à la coopération dans la résolution de problèmes mondiaux

MOSCOU, 19 janvier. /TASS/. La russie est prête à coopérer avec les états-UNIS dans la résolution de tous les régionales et les problèmes du monde, mais se sent un déficit de la volonté de ce dialogue de la part de Washington. Ce sujet a déclaré aux journalistes la porte-parole du président de la fédération de RUSSIE, Dmitri Peskov, en commentant les paroles du président AMÉRICAIN Donald Trump que Moscou aurait « aide » dans la résolution de la situation autour de la RPDC.

La Position De Moscou

« À Moscou cherchent la coopération avec les etats-UNIS dans la résolution de tous les problèmes régionaux et internationaux. Mais, malheureusement, le déficit de la volonté de cette coopération, nous continuons à nous ressentons exactement à nos collègues américains, nous exprimons notre regret », a déclaré Sables. Il a souligné que « la Russie a été et reste [engagé] et de maintenir l’engagement de ses obligations en vertu de tout accord international ».

« Nous nous félicitons de l’actuel processus de négociations directes entre le Nord et le Sud. Nous pensons que, dans le contexte de la poursuite du dialogue direct est très important d’éviter toute action ou déclaration, qui peuvent nuire à cette fragile de l’atmosphère du dialogue », a déclaré Sables. Selon lui, à Moscou, d’autant plus ne voient pas l’utilité « dans le débat qui est plus ou moins qui permet de » règlement sur la péninsule Coréenne. « La chose principale est que le processus de dialogue en direct maintenant va, et il mérite d’être universelle de soutien », a déclaré le représentant du Kremlin.

Les sables négativement répondu à la question, prépare – RF-t-il des initiatives de la colonisation de la péninsule Coréenne.

Réclamation De Washington

Auparavant, le président AMÉRICAIN Donald Trump a déclaréque « la Russie est beaucoup mieux de travailler » – par exemple, pour le règlement de la situation autour de la Corée du Nord. Dans une interview à l’agence Reuters, le leader américain a prononcé sur l’affirmation que la Russie « n’aide » à la résolution de cette question. De plus, selon lui, Moscou aurait « neutralise » ce qui fait de Beijing. Auparavant, le secrétaire d’état des états-UNIS Rex Тиллерсон a déclaré aux journalistes que la Russie n’exécute pas les sanctions imposées à l’égard de la RPDC au niveau des NATIONS unies, en particulier ceux qui concernent l’approvisionnement en carburant.

Le dialogue des deux Corées

La situation dans la péninsule de nouveau s’est aggravée à la fin de novembre l’année dernière, lorsque Pyongyang a réalisé ordinaire de lancement d’une fusée. Ensuite, la RPDC a éprouvé l’intercontinental, un missile balistique de type nouveau « Hwaseong-15 ». À l’issue de démarrage a été annoncé, il peut transporter une ogive nucléaire, et dans la zone de sa portée se trouve sur la totalité du territoire des états-UNIS. En réponse, le conseil de sécurité a adopté à l’unanimité une résolution visant à durcir les sanctions contre la RPDC.

Le premier deux ans tour du dialogue de normalisation des relations entre la République de Corée et la corée du nord a eu lieu le 9 janvier. Les parties ont convenu de reprendre le travail à chaud de la ligne de communication entre les militaires des deux pays, le processus de consultation sur la réduction de la tension à la frontière, ainsi que la corée du nord enverra en février pour les jeux Olympiques de Pyeongchang, une délégation de près de 500 personnes. Depuis cette date, 10 jours, les parties ont tenu deux consultations au niveau du travail.