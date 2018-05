Les sables estime que le problème Abramovitch avec un visa britannique n’est pas la question du Kremlin

Le secrétaire de presse du président russe Dmitri Peskov

© Michael Метцель/TASS

SOTCHI, le 22 mai. /TASS/. La question de l’obligation du royaume-Uni à l’homme d’affaires le Roman Abramovich à révéler l’origine de ses capitaux pour le renouvellement de visa britannique ne s’applique pas de la compétence du Kremlin. Cette opinion a été exprimée par le porte-parole du président, Dmitri Peskov.

« Ce n’est pas notre question », dit – il. « Eh bien, avancent des exigences spécifiques et, probablement, dans ce cas, délivré au demandeur par besoin de faire des conclusions, d’autant qu’ils [les règles] sont légitimes, et non pas à nous », a déclaré Sables.

Le dimanche portail The Bell citant des sources entouré d’Abramovich a déclaré que les autorités du royaume-Uni n’a pas été renouvelé à l’entrepreneur d’un visa d’investisseur. Mardi, le journal The Guardian a rapportéque les autorités peuvent demander à un homme d’affaires de révéler l’origine de sa situation financière pour l’extension de visa.

Dans le bureau du 10 Downing street, a souligné que, bien que les commentaires au sujet de cas particuliers, ils ne donnent pas, toutefois, qu’il serait « logique » de supposer que quelques riches entrepreneurs qui ont présenté une demande de visa, peuvent ne pas récupérer le dit dans l’article. « À l’heure actuelle, nous avons de nouveau étudions comment le système fonctionne, et effectuons des vérifications supplémentaires, les investisseurs, qui sont arrivés dans le royaume-uni dans ces conditions, avant l’introduction de la réforme », a déclaré un représentant du premier ministre britannique.

Les modifications apportées à la législation encore en 2015, signifient que Abramovich face le plus dur de l’examen de sa demande de visa, qu’il doit présenter en dehors du royaume. Et les documents peuvent être rejetées si les autorités estiment que le demandeur ne contrôle pas les moyens, ou qu’ils avaient été obtenus illégalement, ou que l’octroi d’un visa de ne pas contribuer à un bien public, indique l’édition.

Roman Abramovich est 13 le classement des plus riches britanniques résidents de la version de The Sunday Times, sa fortune est estimée à £9,333 milliards de dollars ($12,64 milliards de dollars).