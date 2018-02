Les sables: la situation en Syrie et, en particulier, de l’est, préoccupante

Le secrétaire de presse du président russe Dmitri Peskov

© Michael Метцель/TASS

MOSCOU, le 26 février. /TASS/. La situation en Syrie préoccupante, les actions terroristes dans l’est, sont la cause de la haute tension. Ce sujet a déclaré le secrétaire de presse du président de la fédération de RUSSIE, Dmitri Peskov, répondant à la demande des journalistes de commenter les informations des MÉDIAS sur les signes de l’utilisation des armes chimiques dans l’est,.

« La situation en Syrie a discuté (le 25 février, dans une conversation téléphonique, le président russe Vladimir Poutine, le président de la France Эмманюэля Макрона et la chancelire allemande angela Merkel – env. TASS), elle est préoccupante. Les terroristes qui se trouvent dans l’est, ne s’accordent des armes, ils gardent la population locale dans la prise d’otages, et c’est la raison très tendu », a déclaré Sables.

Il a appelé l’attention sur les « alerte qui a été dit sur la ligne de Défense de la Russie, que les données disponibles donnent la possibilité d’utiliser des produits chimiques comme des provocations de la part des terroristes qui se cachent dans l’est, ». « Par conséquent, la situation reste très tendue », a ajouté le Sable.

Ce porte-parole du Kremlin a refusé de répondre à la question, avait eu des discussions lors d’une conversation téléphonique, les dirigeants de la Russie, de la France et de l’Allemagne, le problème des armes chimiques les plus dangereuses dans la région.

Poutine, Macron et Merkel, le 25 février discuté dans une conversation téléphonique syrienne problématique. Comme l’a rapporté le service de presse du Kremlin, on a discuté de « la problématique de la république dans le contexte du développement de la situation dans l’est, et d’assurer l’accès humanitaire dans cette et dans d’autres régions de la Syrie ». En outre, les parties ont souligné l’importance de poursuivre les efforts communs en vue de la pleine et rapide de la mise en œuvre des dispositions de la résolution. Poutine a informé les interlocuteurs sur les mesures prises par la partie russe de l’évacuation des civils, de la livraison de l’aide humanitaire et de l’aide médicale aux populations touchées en Syrie. Ce faisant, une attention particulière est attirée sur le fait que la suspension des hostilités ne s’applique pas aux opérations contre les groupes terroristes.

Selon le service de presse du Kremlin, les parties d’accord sur le renforcement de l’échange d’informations sur les différents canaux de la situation en Syrie ».

