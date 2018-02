MOSCOU, le 27 février. /TASS/. Porte-parole du président, Dmitri Peskov n’a pas voulu commenter l’affaire sur les livraisons de cocaïne en provenance d’Argentine, en Russie et aux pays de l’Europe.

« Non, ce n’est pas l’apanage du Kremlin, c’est l’affaire du Ministère des affaires étrangères. Autant que je sache, ils ont fourni toutes les informations nécessaires », a – t-il dit aux journalistes.

Au ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE précédemment signalé que les autorités de police de la Russie et de l’Argentine ont mené une opération au cours de laquelle ont été empêchés par le canal de la livraison d’un lot de la drogue (389 kg de cocaïne). Les suspects ont été arrêtés – les citoyens de la fédération de RUSSIE et de l’Argentine. Selon les autorités, les médicaments ont été découverts dans l’un des bâtiments de l’ambassade de la fédération de RUSSIE à Buenos Aires. Ils appartenaient à l’employé de l’ambassade de la composition technique, qui à l’époque a terminé la mission. Il était sur le point de mettre plus de 360 kg de cocaïne en provenance d’Argentine en Russie et aux pays de l’Europe.

Le 26 février au Centre des relations publiques du FSB de la Russie a précisé que l’organisateur présumé d’un groupe criminel recherché par Interpol. Vraisemblablement, il se cache dans la RFA.