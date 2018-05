Les sables: Poutine et Porochenko a félicité avec 73-ème anniversaire de la Victoire de la guerre dans le Donbass

Le président par intérim du secrétaire de presse du président russe Dmitri Peskov

© Michael Метцель/TASS

MOSCOU, le 8 mai. /TASS/. Le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine a adressé les félicitations avec 73-ème anniversaire de la Victoire dans la Grande guerre Nationale des ressortissants ukrainiens, et non pas le président de l’Ukraine à Pierre Porochenko en raison de la relation à la guerre dans le Donbass.

Ce sujet a déclaré aux journalistes, pourvoi porte-parole du président russe Dmitri Peskov.

« Vous savez qu’en Russie, très chaud se rapportent à un frère au peuple ukrainien, et vous savez que, comme en Russie, notamment à ceux qui déchaîne les братоубийственную et sanglante de la guerre dans le sud-est de l’Ukraine », – a répondu Sables à la question d’un journaliste ukrainien, pourquoi le traditionnel message de félicitation de Poutine, les dirigeants des pays post-soviétiques, à l’occasion de l’anniversaire de la Victoire dans le cas de l’Ukraine a été adressée n’est pas au président de cet état et les citoyens.

Auparavant, le service de presse du Kremlin a distribué un rapport indiquant que Poutine a félicité les dirigeants de l’Azerbaïdjan, de l’Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizstan, la Moldavie, le Tadjikistan, le Turkménistan, l’Ouzbékistan, de l’Abkhazie, de l’Ossétie du Sud, ainsi que les citoyens de la Géorgie et de l’Ukraine avec le 73e anniversaire de la Victoire dans la Grande guerre Patriotique ».