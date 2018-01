Les scientifiques de l’aéromodelisme liront dans les universités du Japon des conférences sur la culture circassienne

MAIKOP, le 9 janvier. /Corr. TASS Oksana Гамзаева/. Les scientifiques de l’aéromodelisme se produiront dans les universités japonaises, des conférences sur черкесах, dans lesquels passeront culturelles parallèles entre ce peuple et vivant au Japon айнами, a annoncé mardi le TASS folkloriste Замудин Гучев.

Circassiens (circassiens) est le nom commun pour адыгейцев, шапсугов, кабардинцев et les circassiens, vivant au sud de la Russie, principalement dans la république des adyguéens, la région de Krasnodar, en Kabardino-Balkarie et de Karatchaevo-Tcherkessie.

« Au Japon aujourd’hui, un énorme importance accordée au développement de la culture des peuples du pays, sont mises en œuvre de projets internationaux « Ethnique harmonie du Japon », « la Promotion des cultures », « les instruments de Musique de l’Eurasie ». Dans la suite de contacts scientifiques entre Адыгейским de l’université et de l’Université de Hokkaido, les scientifiques de Adygea dans la seconde moitié de janvier, invité à donner des conférences et des formations pratiques dans un certain nombre d’universités, pour présenter les japonais avec la culture des autochtones du Nord-Caucase – circassiens et de parler de son étonnante ressemblance avec la culture de l’ancienne population des îles Japonaises – aïnou », a déclaré Гучев.

Il a expliqué qu’il existe plusieurs hypothèses sur l’origine des aïnous, ayant европеоидную apparence et peuplant peu peuplée de l’île de Hokkaido. Sur l’un d’eux, théoriquement acceptable, estime Гучев que les tribus du Caucase pourraient rejoindre l’Extrême-Orient. La preuve de cette hypothèse, à son avis, est la similitude des cultures circassiens et les aïnous, qui se manifeste, en particulier, à l’oral le folklore, les particularités de l’étiquette, dans la fabrication d’instruments folkloriques, cours du tissage de tapis.

« Dans la culture ornementale tapis de circassiens et aïnous beaucoup en commun, c’est floristiques et des motifs géométriques, coïncide pas la technique de billettes quenouilles pour le tissage de tapis. Les japonais cet objet fait partie intégrante de la vie quotidienne. Mais, malheureusement, le tapis comme une vue de l’art populaire au Japon ne se développe pas: pas de maîtres, qui sont capables de les tisser. Par conséquent, l’échange d’expériences dans ce plan sera très utile », estime Гучев.

Selon lui, les scientifiques du Japon et de la Russie ont reconnu la similitude circassienne violon – шичепшин, avec son outil de aïnous – тонкори. Les deux outils très grands кинжаловидная forme pointu et en l’absence de frettes. La différence consiste en ce que шичепшин – смычковый un outil, тонкори – en arrachant par, il joue à l’aide des doigts. Selon Гучева, lors d’une visite de chercheurs de l’aéromodelisme au Japon fait leur шичепшин sera présenté collègues japonais avec le livre « Atlas circassienne шичепшина ».