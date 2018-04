Les scientifiques d’évaluer l’ampleur de la défaite du Baïkal étranger algue spirogira impossible

Spirogira

IRKOUTSK, le 13 avril. /TASS/. D’évaluer l’ampleur de la défaite Bakal нитчатой algue spirogira qui menace заболачиванием le plus pur et profond lac du monde, il est actuellement possible, a déclaré vendredi TASS directeur Лимнологического de l’institut (LIN) DE la russie Andreï Fedotov.

Auparavant, les MÉDIAS citant des données du centre « Антистихия » a distribué des informations sur une forte augmentation de l’спирогиры, avant de pratiquement n’встречавшейся dans le lac Baïkal et a été capturé à ce moment, 60% de la côte du lac.

« Les données que spirogira a capté plus de la moitié de la côte du lac Baïkal, nous n’avons pas. Et eux ne peut avoir personne dans le principe: d’estimer le pourcentage de la côte, elle couvre impossible techniquement. Pour ce faire, sur toute la côte, vous devez laisser les plongeurs qui seront partout prélever des échantillons. Aucune autre étude de l’image réelle ne peut pas donner », a déclaré Hollande.

Selon lui, les données de la photographie aérienne du lac Baïkal montrent vraiment « vert azur », qui pourrait être adopté pour la floraison спирогиры, cependant le distinguer sur les photos, par exemple, de l’autre нитчатой algues ulotriks, typique de la côte de l’écosystème du lac Baïkal, est pratiquement impossible. Lors de cette лимнологи au cours de l’étude des sections individuelles du lac baïkal de la côte de l’été dernier sont venus à la conclusion que l’expansion de la спирогиры sur le lac Baïkal jusqu’à ce que ne se dément pas. « Mieux vaut, du moins, pas exactement, il est devenu. Dans Северобайкальске [d’où a commencé sa diffusion] est couvert à 100% de l’adn », a déclaré Hollande.

L’étalement нехарактерной pour le Baïkal, mais la routine pour le marais спирогиры pour la première fois, a été enregistré en 2011, ces dernières années, le plus souvent, vous pouvez la voir dans l’est et le nord de criques et de baies du lac. Depuis l’apparition de спирогиры dans le lac Baïkal, les scientifiques ne sont pas venus à un consensus sur la façon d’où il vient et comment il est dangereux de Baïkal.

L’institut de limnologie DE la russie – le premier scientifique de l’institution de l’Académie des sciences, en Sibérie, qui travaille dans la ville d’Irkoutsk, en 1928. Les études complexes du Baïkal sont l’un des principaux axes de l’activité scientifique.