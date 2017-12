Les spécialistes russes en 2017 organisé en Syrie, près de 1,3 mille de ses actions humanitaires

ХМЕЙМИМ /Syrie/ 30 décembre. /TASS/ le Centre de Russie pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie depuis le début de l’année 2017 a passé dans ce pays de près de 1,3 mille de ses actions humanitaires. Cela a été rapporté dans le bulletin du Centre publiée samedi.

En 2017 réalisée 1296 les actions d’aide humanitaire. La population est transmise de nourriture, de médicaments et d’accessoires ménagers, pesant plus de 2 millions de tonnes. L’aide médicale a reçu plus de 67 millions de syriens », – dit dans le message.

A noté que grâce à la collaboration du Centre et des autorités locales ont été restaurés 88 établissements de santé, 178 écoles, 35 garderies, 152 objet de l’eau et de l’énergie.

En outre, rappelé dans le Centre, avec le début de l’année a été signé par plus de 1 millier d’accords sur l’adhésion des établissements humains au régime de la cessation des hostilités. À un cessez-le-feu en Syrie, ont rejoint 140 groupes armés.