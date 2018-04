Les subventions sur les 32 millions de roubles ont reçu les hôpitaux de Moscou sur le programme de dépistage du cancer du

© Valery Шарифулин/TASS

MOSCOU, 13 avril. /TASS/. Des organisations médicales et de Moscou ont reçu des subventions d’un montant de plus de 32 millions de roubles du programme de détection précoce du cancer. Comme il est rapporté vendredi sur le site de la mairie de la capitale, paiement a envoyé 25 hôpitaux et dispensaires, dont les médecins réussi à identifier la maladie à un stade précoce.

« Онконастороженность – c’est l’une des plus importantes installations de moscou, les médecins, qui passent pour les cours de formation « Онконастороженность et le diagnostic précoce des cancers » et d’acquérir les connaissances nécessaires sur les symptômes du cancer et des lésions précancéreuses », – cite le portail des mots de la directrice du département de la santé de Moscou Alexeï Hripuna.

Note que des fonds sont la promotion du personnel. Les destinataires et les dimensions des subventions détermine la commission депздрава deux fois par an. En janvier, les subventions de ce programme a reçu le 19 établissements de santé, le montant total s’élève à plus de 115 millions de roubles.