Les supermarchés ne pourront plus avoir leur propre distributeur de billets

À partir du 2 janvier 2018, les supermarchés ne pourront plus disposer d’une machine permettant le retrait des billets de banque. « Une décision incompréhensible », clament les professionnels du secteur de la distribution dans les journaux du groupe Sudpresse.

C’est le SPF Intérieur qui aurait pris cette décision, annoncent les quotidiens. Plus précisément, une circulaire oblige les supermarchés à effectuer le transport de d’argent du coffre vers les distributeurs par une société spécialisée dans les transports de fonds, « même quand ce service se situe à 3 mètres des caisses… » regrette Anne-Lise Bouffioux, responsable de la communication du Groupe Mestdagh interrogée dans Sudpresse.

Comme ces supermarchés ne sont pas agréés comme transporteurs de fonds, ils ont dû sous peine d’amende (le montant de 25.000 euros est évoqué) arrêter ce service. Et pour faire face à l’arrêt de ces distributeurs, ils permettent donc aux clients de retirer de l’argent aux caisses.

Pour les supermarchés, c’est l’incompréhension, d’autant que la société YourCash qui proposait ce service est présente dans d’autres pays et qu’ailleurs, elle n’a pas ce type de problème. C’était pour eux un service d’appel, d’autant qu’on trouve de plus en plus rarement un distributeur dans certaines régions.