Les syndicats craignent une nouvelle vague de licenciements à la Ville d’Ath

Y aura-t-il un grand écrémage dans le personnel de la Ville d’Ath ? C’est en tout cas la crainte des syndicats suite aux difficultés financières rencontrées par la Ville. Des craintes renforcées après que le budget de la Cité des Géants ait été recalé par le ministre de tutelle.

« Un courrier adressé récemment par le PS athois à ses membres est particulièrement alarmant, expliquent Pascal Douliez et Eric Dehon, les représentants de la CGSP et de la CSC. On y apprend qu’à politique inchangée la Ville d’Ath risque de devoir se séparer de 100 équivalents temps plein en 2019 «

De quoi faire bondir les syndicats. Ils ont d’ailleurs manifesté leur mécontentement ce mardi soir lors de l’assemblée générale de l’Union socialiste communale d’Ath. « Ce qui se passe aujourd’hui, c’est uniquement de la faute des dirigeants de la Ville d’Ath, explique Pascal Douliez (CGSP). Les recettes n’ont pas augmenté, toutes les taxes sont d’ailleurs au plafond. Mais vu la folie politique actuellement à Ath, ils ne peuvent qu’envisager des licenciements pour régler le problème. Et ça, nous ne pouvons pas l’accepter ! «

Les syndicats veulent à tout prix éviter le même scénario qu’en 2013. A l’époque, la Ville d’Ath avait déjà dû licencier des membres de son personnel. « Nous ne céderons rien sur ce terrain-là. Il n’y aura pas de négociations pour un nouveau plan social », prévient le permanent syndical.