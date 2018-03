Les syndicats intentent un recours contre les mesures liées aux assimilations

La CSC, la FGTB et la CGSLB ont intenté un recours au Conseil d’État contre les mesures gouvernementales qui limitent les assimilations des périodes de chômage et de RCC (ex-prépension) pour la pension et qui réforment l’unité de carrière, ont précisé les trois syndicats mercredi dans un communiqué.

« Ces mesures pénalisent les chômeurs (avec ou sans complément d’entreprise) pour la troisième fois: après la perte de leur emploi, la réduction de leur pouvoir d’achat, les chômeurs subissent à plus longue échéance une nouvelle perte au niveau de leur pension. Or, c’est l’employeur qui procède au licenciement. Cette perte de pension peut s’élever à plus de 100 euros par mois. Ces mesures constituent en outre une rupture de contrat car elles sont instaurées avec effet rétroactif », estiment les syndicats.

S’applique aux périodes de chômage et de RCC depuis le 1er janvier 2017

Les décisions du gouvernement en matière d’assimilation pour les pensions s’appliquent aux périodes de chômage et de RCC à partir du 1er janvier 2017 et aux pensions qui prennent effet à partir de 2019. « Pour calculer le montant de la pension, la deuxième période de chômage n’est plus assimilée au dernier salaire mais bien à un salaire de 24.247 euros par an. Pour les périodes de RCC dans le régime général et dans les régimes spécifiques après 40 ans de carrière ou dans le secteur des transports urbains et régionaux, cette restriction s’applique à partir du 1er jour de RCC », expliquent les syndicats.

Par ailleurs, une de ces mesures touche plus spécifiquement les chômeurs âgés et en RCC qui comptent plus de 45 ans de carrière, « ce qui est totalement contraire aux engagements pris dans le cadre de l’accord estival ».