Les taux d’incidence du SRAS en Carélie a dépassé les эпидпорог de tous les groupes d’âge

PETROZAVODSK, le 9 avril. /TASS/. Les taux d’incidence du SRAS et de la grippe dans la république de Carélie continue de croître, à la suite de la semaine (du 2 au 8 avril), le seuil épidémique de 23,6 à 69,8% en fonction du groupe d’âge, a annoncé lundi le service de presse de la direction de Rospotrebnadzor de la Carélie.

« À l’heure actuelle dans la République de Carélie est célébrée à la hausse de l’incidence du SRAS et de la grippe. Le dépassement du seuil épidémique observée dans toutes les tranches d’âge est la suivante: 23,6% chez les enfants de 0 – 2 ans, 60,1% chez les enfants de 3-6 ans, 37,4% chez les écoliers, 69,8% chez les adultes » – dit dans le message.

En raison de l’absence de cours de plus de 20% des élèves de l’éducation suspendu dans 11 classes dans trois écoles de Petrozavodsk (n ° 38, n ° 39, le lycée n ° 1), huit groupes de quatre jardins d’enfants de la république, ainsi que complètement fermée et jardin d’enfants n ° 2 de la ville de Kem.