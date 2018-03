« Les temps de repos ne sont pas toujours respectés sur le rail », selon les syndicats

Les périodes de repos ne sont pas toujours respectées au sein des chemins de fer belges, ont dénoncé mercredi des représentants des syndicats de cheminots en commission de la Chambre.

Des responsables hiérarchiques ont même menacé de retirer leur brevet – l’équivalent de leur permis de conduire – à des conducteurs de train s’ils arrêtaient le travail à l’issue de l’horaire prévu.

11 à 25 jours sans repos

« En juillet 2017, un collaborateur d’un poste d’aiguillage a travaillé durant 25 jours sans repos. Et ce n’est pas un cas isolé », a souligné le président de la CGSP Cheminots, Michel Abdissi, en commission de l’infrastructure lors d’auditions sur « la culture de la sécurité dans le rail » belge.

« Il arrive souvent que des travailleurs travaillent de onze à 25 jours sans repos », a ajouté M. Abdissi, venu avec l’horaire d’une équipe de cheminots pour illustrer son propos.

« 15 heures par jour après un accident de train »

Luc Piens, de l’ACV-Transcom, a confirmé l’existence de ce problème. « A Schaerbeek, des personnes ont dû travailler jusqu’à quinze heures par jour après un accident avec un train de Lineas (une société privée de transport ferroviaire, nldr). Les neuf heures prévues et la prestation maximale quotidienne de onze heure ont été dépassés », a souligné M. Piens, qui a évoqué des études liant la fatigue et les risques en matière de sécurité.

« Nous apprenons aussi que sur le terrain la pression est mise sur le personnel des trains pour faire certaines actions et continuer à prester des services, avec la menace de retrait de leur brevet s’ils cessent de travailler et quittent leur train. Ce retrait signifierait qu’ils ne sont plus autorisés à conduire », a expliqué M. Piens.