Les tentes des SDF vandalisées depuis quelques mois à Charleroi

Les SDF de Charleroi sont sur le qui-vive. Depuis le mois de janvier, une trentaine de tentes ont été détruites : coups de couteau ou incendies dans des camps. Un phénomène de vandalisme semble se généraliser à différents endroits de Charleroi.

Il ne reste rien. Que des détritus en tout genre : des couvertures, des chaises brûlées, des tentes détruites. Et pourtant, il y a quelques semaines encore, une vingtaine de personnes vivaient dans ce camp situé le long de la Sambre, à l’abri des regards. Arnaud a vécu la même expérience : « Je dormais dans ma tente et je me suis réveillé parce qu’on mettait de l’essence sur ma tente. Et on a allumé le feu. J’ai eu le temps de sortir, et de courir après l’autre, mais le gars s’est barré. Toutes mes affaires ont brûlé, j’avais plus rien. J’ai tout perdu ».









Il ne reste plus rien – © Vinciane Votron

Se cacher

Et tout cela, sans raison apparente. Du coup, quelques SDF ont poussé la porte de l’association Solidarité Nouvelle pour récupérer du matériel pour passer la nuit dehors. Cette asbl qui vient en aide aux SDF, a racheté le nécessaire grâce aux dons… Des dons qui ne sont pas sans fonds. Denis Uvier, éducateur de rue, donne un conseil : « On va devoir dire aux gens : cachez-vous ! Arrêtez de dire où vous êtes, ne prenez pas vos potes avec. Ils se renforcent en se mettant à deux-trois. Ils se protègent mutuellement, mais une fois qu’ils partent tous, il n’y a personne qui protège le reste ».

Un climat de crainte se répand auprès des différentes personnes qui vivent dans la rue. Lionel ne ferme plus vraiment l’œil la nuit : « Heureusement qu’on a les bêtes, qui aboient. Donc, ça fait du bruit quand quelqu’un est là. C’est une protection. Si on rentre et qu’on met le feu quand on est dedans, c’est un petit peu dangereux quand même. » Et avec ce sentiment de se sentir indésirable et toujours plus en marge de la société.









Denis Uvier a dû racheter une trentaine de tentes pour venir en aide aux SDF – © Vinciane Votron