Les ventes russes smartphones Sailfish ОЅ débuteront en 2019

ИННОПОЛИС, le 21 mai. /Corr. TASS Rustam Кильсинбаев/. Vente de produits nationaux de smartphones basés sur le système d’exploitation mobile Sailfish OS débutera l’année prochaine, TASS a rapporté lundi le président de la PAO « Rostelecom » Michael Осеевский.

« En 2019, a déclaré Осеевский, répondant à une question d’un journaliste TASS de quand peut commencer les ventes de smartphones. – Ils le sont déjà, maintenant, sont testés dans un certain nombre de différents ministères, tout cela existe déjà, ce n’est pas une théorie, c’est déjà la pratique. C’est une solution spécialisée, principalement axée sur la fourniture de l’information de la souveraineté du pays, la protection de l’information ».

Comme l’a signalé, en mars de l’année en cours « Rostelecom » a obtenu le contrôle sur le développeur du système d’exploitation mobile Sailfish OS et Sailfish OS Mobile Fra. La société a signé des contrats d’achat et de vente concernant l’acquisition de 75% des parts dans la SARL « Open de plate-forme mobile » et 75% des parts dans la SARL « Вотрон ».

Sailfish OS Mobile Fra – première nationale le système d’exploitation mobile, est faite sur la base de plate-forme de Sailfish (développé finlandaise Jolla, créée par d’anciens employés de Nokia). Selon les développeurs, le dispositif sur la base de Sailfish OS Mobile Fra puissent assurer la sécurité de la transmission des données dans le secteur public, le domaine de l’entreprise et pour les consommateurs ordinaires dont la vie privée est importante. Le système d’EXPLOITATION peut être installé sur n’importe quel dispositif mobile, a passé avec succès les tests de certification du FSB de la Russie, a Rospatent et inscrite au registre domestique.