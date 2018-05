Les vétérans de la banque d’Pargne organisé une campagne de mémoire militaire mémorial sous Naro-Фоминском

MOSCOU, le 5 mai. /TASS/. L’action de la mémoire est passé samedi au mémorial militaire sous Naro-Фоминском de la région de Moscou. Les vétérans de la banque d’Pargne et la RUSSIE ont honoré la mémoire des morts ici combattants de la 4ème division de la milice populaire, composée de personnel des institutions financières, le correspondant transmet TASS.

Le projet spcial

1418 jours: ce qu’il faut retenir de la Grande guerre Patriotique

Sur les causes et les conséquences du plus grand conflit militaire, ainsi que les souvenirs de ses membres — dans le matériau TASS

« C’est un hommage à nos traditions et les valeurs qui nous проносим à travers toute notre vie. Un hommage à ce qu’ont fait nos pères et grands-pères. Et bien, qu’il y a beaucoup d’enfants qui voient ce qui se passe, ce dont nous traitons nos traditions », a déclaré à la cérémonie de rassemblement au mémorial vice-président du conseil d’administration de la banque d’Pargne de Stanislaw Forgerons.

Kuznetsov a ajouté que c’était la 4ème division de la milice populaire n’a pas manqué en 1941, les chars allemands à Moscou. Le personnel et la direction de la banque d’Pargne et de la RUSSIE avec les anciens combattants chaque année avant le Jour de la Victoire visitent établi en l’honneur des combattants de cette division memorial. « Nous venons ici pour honorer la mémoire de ceux qui périrent ici en grand nombre, presque tous sont morts. Nous leur profond respect », – a déclaré le vice-président du conseil d’administration de la caisse d’épargne.

À la manifestation, ont également participé à des soldats de Naro-Фоминского de la garnison, les élèves de Naro-Фоминска. Au mémorial ont déposé des fleurs et des couronnes de fleurs en mémoire des morts a observé une minute de silence, les militaires de Naro-Фоминского de la garnison donné en partie tombés militaire de salut.

Les équipes créatives de Naro-Фоминского quartier ont chanté des années de guerre. Pour le public s’est déployée sur le terrain d’une cuisine avec un soldat de la bouillie de gruau chefs militaires. Les participants ont planté des arbres sur le walk of fame au mémorial.

4-j’ai de la division de la milice populaire a été composé de collaborateurs des caisses d’épargne, Наркомвнешторга de l’URSS, Наркомфина de l’URSS, Наркомсовхозов de l’URSS, du Peuple de l’industrie légère, la commission nationale de Planification de la RSFSR, reprsentants de tsentrosojuza, de la rédaction et de l’édition « de Moscou bolchévique », l’usine Rouge « couturière », d’autres entreprises. La division a été 5900 soldats et commandants.