Les vignerons ont l’intention de rivaliser avec les producteurs de vin

© Sergey Мальгавко/TASS

SIMFÉROPOL, le 5 mai. /TASS/. Œnologie en Crimée, à propos de la renaissance dont les autorités ont annoncé immédiatement après la réunification de la péninsule de la fédération de RUSSIE, est actuellement en plein essor: ici, chaque année, mettent des centaines d’hectares de vignes, ont procédé à la suppression de votre propre matériel de plantation, augmentent la production de vin. Les participants de l’industrie et les autorités de la péninsule déclarent qu’ils comptent sur la poursuite de la croissance dans l’industrie et l’intention de concurrencer sérieusement ouest de viticulteurs.

La croissance explosive de la

Dans les années soviétiques, sur la péninsule de Crimée a été de plus de 100 mille hectares de vignes, en ukrainien période, la région a perdu les deux tiers. De graves pertes ministère de l’agriculture de la république communique avec l’instabilité de l’appui financier de l’industrie dans le temps de l’Ukraine. Selon les autorités, en Crimée, dans les vignobles, sur la place de 18,2 mille hectares, et dans les environs de Sébastopol – 4,34 milliers d’hectares

Voir aussi







Les principales règles de sélection qualitative russe de vin



Après la réunification de la Crimée avec la Russie, les autorités ont décidé de faire revivre œnologie. En quatre ans, dans deux régions, les agriculteurs ont planté près de 2,7 hectares de jeunes plants de vigne. Sans le soutien d’état n’a pas fait: selon les autorités, cette année vignerons de la Crimée à partir du budget alloué environ 400 millions de roubles de subventions pour un remboursement d’une partie des coûts de la pose de la vigne, à Sébastopol – environ 150 millions de roubles. Dans la dernière année soutien de l’etat n’était pas moins impressionnante: en Crimée ont, 441 millions de roubles, à Sébastopol, où l’œnologie et la viticulture attribuent à l’une des branches principales de l’économie urbaine, – 97 millions de

Le soutien de l’état de la viticulture dans la Crimée apporte les fruits de place de nouveaux vignobles poussent chaque année. Dans минсельхозе de la république a dit qu’en 2018, il est prévu de jeter 1022 hectares de vignes, en 2017 dans la région ont été plantés 674 hectares, en 2016 – 559 ha en 2015-m – 269 ha, et dans la première année après la réunification de la Crimée avec la Russie dans la république planté de 250 ha de jeunes vignes. Selon le ministre de l’agriculture de la région d’André Рюмшина, avant de la crimée et la tâche de planter de 5 mille à 10 mille hectares de vignes de l’année.

Voir aussi







Les experts: le développement de la crimée, de la vinification, il faudra modifier les lois fédérales



« Aujourd’hui, œnologie de la Crimée à la hausse, chaque chef se bat pour la qualité de ses produits, à sa mise en œuvre. Les vignerons occupent une bonne place dans le classement sur la partie continentale de la Russie. Nos produits sont très demandés dans le Kazakhstan, l’Ossétie du Sud, en Chine. Les recettes fiscales de l’industrie du vin a augmenté, passant de 530 millions de roubles en 2014 et à 1,5 milliards de roubles en 2017 », a déclaré Рюмшин.

À Sébastopol également intensifient les vignobles. « Dans les années 2014-2017 onglet de pépins de plantations a été réalisée sur la place de la 931,02 hectares Prévue de la superficie des signets de vignes en 2018 est de 390 ha », – a dit l’agence dans le gouvernement de la ville.

En conséquence, augmente la récolte des raisins sur la péninsule: l’année dernière, il a augmenté de 23% par rapport à l’année 2016 – jusqu’à 66,2 milliers de tonnes, et à Sébastopol de 20,4% à 18,3 tonnes. Cette année, les autorités des deux régions s’attendent à la récolte des raisins sur la péninsule au niveau de la dernière année. Lors de crimée, les vignerons n’envisagent pas de réduire la production de vin, assuré les autorités de la république.

« En 2018, le volume de la production de vin de raisin de vinification des entreprises de la République de Crimée devrait au moins le volume de production de 2017 (quand a été produite à plus de 4,9 millions de décalitres – env. TASS) », a souligné l’минсельхозе de la Crimée. De sébastopol dans la dernière année a produit 1,64 millions de décalitres de vins.

L’ambition de vignerons

Les vignerons de la Crimée et Sébastopol sont plus optimistes dans les prévisions de croissance de l’industrie. « En ce qui concerne la libération [de vin], nous avons eu une bonne récolte en 2017, par ailleurs, nous avons augmenté la taille de la fructifère de vignes. Par conséquent, en 2018 année, nous prévoyons d’augmenter la production de vin, quelque part sur la 20 à 25% – jusqu’à 1,2 millions de bouteilles », a déclaré à l’agence, le directeur général de l’entreprise Alma Valley Andreï Grigoriev.

Selon lui, cette année, la société prévoit de planter 95 hectares de vignes, portant leur superficie de 295 hectares « Et dans les trois années suivantes, nous présenterons la place de nos vignes dans le Альминской la vallée jusqu’à 600 hectares Et en 2019, nous commençons le développement de vignobles dans la zone de Sébastopol, sur des terres qui ont acheté l’année dernière aux enchères du gouvernement de Sébastopol. Là, nous avons 1 mille hectares, et l’année suivante, sur 200 hectares sont plantés de vignes », – a dit Grigoriev.

Voir aussi

La »route des vins », explique touristique sur la production de vin en Crimée

La crimée prévoit de tripler la superficie de vignes

Expert: les vignerons de la Crimée sont passés « plus intéressants » du vin en raison de la pénurie d’eau pour l’arrosage

Lavrov a raconté que les visiteurs étrangers à Moscou ne refusent pas les vins de crimée

Soutien de l’etat vignerons de la Crimée pour quatre ans a augmenté de cinq fois

Importante de l’entreprise vinicole de la « Massandra » augmente également la place de ses vignobles. « Pour la période 2014-2016 dans les succursales ont été plantés au total 71,56 hectares de jeunes vignes (maintenant chez un producteur de 3658 ha env. TASS) », a déclaré le pdg de l’entreprise Janina Pavlenko.

Selon elle, pour continuer la pose de la vigne, le « Yalta » ont besoin d’acquérir les droits sur les terres et le statut сельхозтоваропроизводителя. « Le travail ambitieux et minutieux. Après son achèvement, et l’obtention de droits de propriété sur les terres, l’intention de planter chaque année de l’ordre de 200 ha », – a déclaré l’interlocuteur de l’agence. Elle a ajouté que, dans la saison 2018 et par la récolte et de la production des matériaux de vin « Massandra » peut « descendre à la moyenne des dernières années ».

Situé à l’est de la Crimée « l’Usine des grands crus Koktebel » envisage cette année de jeter les jeunes vignes de 50 à 100 ha (maintenant auprès d’une entreprise de location d’environ 1,1 mille). « Ensuite, nous allons devoir sortir annuelle de la plantation de 100 hectares », a déclaré à l’agence, le représentant de la SARL « NHS », un investisseur de l’usine, Elena Якубчик.

Elle a noté que la cave envisage cette année d’augmenter les volumes de production de 4 à 5 fois par rapport à l’an dernier. « Sur l’année, nous devons marcher au moins 2,5 millions de décalitres de vin. Notre vin est réclamé. Nous avons déjà sortis pendant les réseaux commerciaux, nous travaillons avec eux et continuons notre expansion », a déclaré l’interlocuteur de l’agence.

Crimée cher?

Les vignerons ont déclaré que cette année, pas l’intention d’augmenter les prix de ses produits. « Augmenter les prix, nous ne prévoyons pas tenterons de maintenir pour le consommateur, les prix auxquels ils sont habitués. Tant qu’il ya la possibilité de ne pas répondre à une certaine augmentation du cours de l’euro, même si nous avons beaucoup de pièces achetons en Europe, mais en même temps, une partie importante de nos coûts en roubles et n’est pas liée directement à la composante en devises », a expliqué à l’agence, le chef de l’Alma Valley Andreï Grigoriev. Les représentants de « l’Usine de vins Koktebel » croient aussi, les prix sur le vin de cette année ne poussent pas à cause de la limitation de la demande et de la concurrence féroce que parmi les producteurs russes et étrangers.

Le président de l’Union des viticulteurs et vignerons de la Russie Leonid Popovic, à son tour, estime que les prix sur le vin cette année continueront à « peu à peu grandir ». « Je suppose que le prix de cette année vont changer après le taux de refinancement – les taux de crédit sont très élevés, au-dessus de 10%. En outre, survenu le saut du dollar et de l’euro aura un impact sur les pièces. Rien de radical, mais la croissance de 5 à 10% pour l’année est garanti, c’est une croissance annuelle pour diverses raisons », a déclaré Popovich, le journaliste TASS.

Il croit aussi que cette année peut diminuer la demande pour les vins de crimée. Depuis 2014, il a été élevé principalement en raison du fait que les boissons avec de la péninsule était perçu comme quelque chose de totalement nouveau, estime l’expert. Maintenant, selon lui, la situation évolue.

Travaillant sur la péninsule de vignerons soulignent que les vins de crimée ne peut pas être bon marché dans l’esprit des « bonnes traditions de la production ». « Le vin s’avère excellente, bon marché qu’il ne peut pas être. Mais il peut être moins cher de vins internationaux, compte tenu de la logistique, de droits de douane. La concurrence nous pouvons, et nous gagnons dans cette lutte », estime Якубчик.

Le président du conseil de l’Association des viticulteurs et vignerons de Sébastopol, le vigneron Paul Shvets estime également que les vins de la Crimée sera toujours « dans un segment de l’industrie vinicole, parce que sur la péninsule s’appliquent « technologie sophistiquée de la viticulture et de la vinification ». « La crimée et en particulier de Sébastopol seront toujours dans une telle élite de la zone et la région de Krasnodar sera toujours le grenier à blé pour la fabrication de produits de masse, et en Crimée n’existe tout simplement pas les superficies sur lesquelles vous pouvez faire des millions de litres », – a déclaré Shvets.

Les pépinières pour les raisins

Malgré les formidables progrès de l’industrie, chez les vignerons de la Crimée reste un certain nombre de problèmes en suspens. L’un d’eux – la dépendance à l’importation de plants de vigne. Les experts soulignent que la vinification de la Crimée encore à 95%, indépendamment de l’importation de matériel végétal. Selon les estimations des autorités, la nécessité d’саженцах raisins en Crimée chaque année est en moyenne de 3,5 millions de pièces.

Le problème a commencé à résoudre: dans la république a gagné, jusqu’à ce que dans le mode de test, le premier dans la région moderne de la pépinière, qui va produire ses propres plants de vigne, a indiqué l’agence, le directeur général d’Alma Valley (l’investisseur du projet), Andreï Grigoriev. Selon lui, le volume des investissements dans le projet sera d’environ 300 millions de roubles.

« L’année prochaine nous nous rendrons sur la puissance de 1,2-1,3 millions de plants. Tous les besoins de la Crimée c’est, bien sûr, ne couvrira pas. Pensez par vous-même: la densité de plantation sur 1 ha – 4 mille plants. Pas beaucoup, mais il est important que ces plants sont produits dans la Crimée », – at-il dit.

Grigoriev a noté que la pépinière est principalement axé sur les besoins de l’entreprise, mais maintenant, un certain nombre de crimée vinicoles ont manifesté un intérêt pour ce projet.

« À l’année prochaine pour commencer à vendre des plants d’autres vignobles de crimée, le marché, de gagner de la réputation, – a déclaré Grigoriev. – Nous avons l’intention de cultiver non seulement des plants de variétés internationales, mais aussi de récupérer traditionnels autochtones de crimée variétés, qui commencent à oublier. C’est aussi une tâche très importante. Dans ce sens, nous travaillons avec l’institut Magarach », le principal de crimée centre de recherche dans le domaine de la viticulture ».

Selon les estimations du ministère de l’Agriculture de la Crimée, république sera en mesure de se débarrasser de la dépendance de l’importation de plants de vigne au-delà de 2020. Sauf Alma Valley, sur la création d’une pépinière de la culture de raisins de 3 millions de plants par an auparavant déclaré à la société russe de la SARL « Invest-Alko ».