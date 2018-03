Les visites sur Yamal cette année présenteront des expositions à Berlin, Moscou et Shanghai

© Lion Fedosseïev/TASS

MOSCOU, le 6 mars. /TASS/. Yamal-Nenets district autonome (préparation du rapport) en 2018 présentera son potentiel touristique sur les cinq expositions internationales à Moscou, Berlin et Shanghai, ont indiqué des TASS dans le département de la politique de la jeunesse et du tourisme de la préparation du rapport.

« Cette année, ямальская la délégation participera à cinq spectacles voyage – un nombre record pour la région. Pour la présentation de comté sur les marchés russe et international au cours iront photo professionnel nordiques, paysages, dégustation de fruits de la nature, de la danse avec un tambourin et le caractère national. Présenter seront ямальский турпродукт: l’ethnographie, de l’Oural Polaire et boréale », a déclaré l’interlocuteur de l’agence.

Selon le département, du 7 au 11 mars à Berlin aura lieu l’une des plus grandes expositions en Europe – de l’ITB de Berlin, pour organiser une présentation ямальского турбренда. « La présence de Iamalo-nénétsie sur l’exposition en temps opportun au cours des dernières années, on a observé un regain d’intérêt des allemands, des autrichiens et des suisses à Ямалу. Les représentants de l’industrie touristique du comté de voyage en Allemagne pour établir de nouveaux contacts avec турбизнесом, travaillant sur le march russe de la direction », – dit dans le département.

À Moscou, des visites sur Yamal seront présentés à la fois sur les trois lieux d’exposition en mars sur la « Интурмаркете » et de l’exposition internationale de moscou « Voyage et tourisme », septembre – sur le forum-exposition « Loisirs / Leisure 2018 ». « La « Интурмаркете » sera déployé l’une des plus importantes expositions de zone consacrée au tourisme dans le cercle Polaire arctique. Cette année, le stand sera présenté le nord de la coloration national chum en taille réelle, il sera placé ngociation de la zone, il sera possible de prendre le nord du poisson et du présent de la baie, notre marque de fabrique de bord « avec la fumée ». L’ethnographie est un produit unique, c’est à la direction et ont souligné les représentants de l’industrie touristique YANAO », – a déclaré l’interlocuteur de l’agence.

Les autorités YANAO également l’intention de participer au mois de novembre, une exposition en Chine. « Le plus important dans la région de l’asie du tourisme de l’exposition « China International Travel Mart » se tiendra à Shanghai du 9 au 11 novembre, de Yamal pour la première fois participé à l’exposition au sein du national stand de la Russie. Pour la délégation de la YANAO c’est plutôt un voyage d’étude avec la planification à long terme, vont explorer les perspectives de sortie sur le marché chinois. En effet, le travail avec les chinois par les touristes est important pour la russie de l’industrie du tourisme, les habitants de la Chine – les dirigeants du flux d’arrivées dans notre pays en 2017″, a rapporté le département.

En 2017, le flot touristique sur Yamal s’élève à plus de 140 mille touristes (une augmentation de 15%). Selon les estimations préliminaires, les régions de l’arctique a été visité par environ 4 mille étrangers en provenance de 25 pays, dont la Suisse, l’Allemagne, l’Australie, les états-UNIS, royaume-Uni, de la Belgique, du Canada, de l’Inde, de la Slovénie et de la Chine.