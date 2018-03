Sous-le président de la RFS Alexandre Алаев

MOSCOU, le 2 mars. /TASS/. L’union russe de football (RFS) a permis казанскому « Rubis » de terminer la procédure de changement de la personne morale jusqu’au 31 mars. Sur les journalistes parlé du pourvoi du président de la RFS Alexandre Алаев.

Vendredi à Moscou a eu lieu le conseil de l’EURO.

Un seul a présenté une question de « Rubis ». Malheureusement, tous les documents n’ont pas été préparés, mais la question était importante, nous l’emportèrent sur le comité exécutif et résolu « Rubis » terminer la procédure de changement de documents et de la personnalité juridique avant le 31 mars », dit – Алаев.

La procédure est effectuée pour que le club est devenu privé, ce qui pourrait contribuer à attirer les investissements privés. En ce moment, les propriétaires et fondateurs de « Rubis » sont le comité des terres et de la propriété et de la commission de la culture physique et des sports de la ville de Kazan.