Le théâtre liégeois Arlequin propose en primeur l’adaptation de « L’Evasion de Socrate », la première pièce écrite par l’écrivain belge Armel Job, connu pour ses romans, tous couronnés de succès. Prix Giono pour » Les fausses innocences », Prix Simenon pour » Tu ne jugeras point » ou encore Prix des Lycéens pour » Helena Vannek ». Le romancier belge a écrit sa première pièce de théâtre « L’Evasion de Socrate », suite à une suggestion de celui qui la mettra en scène, José Brouwers: » J’ai rencontré Armel Job à la RTBF lors de l’une des émissions « Noms de Dieux » d’Edmond Blattchen. Je lui demandé si il n’avait jamais eu envie d’écrire une pièce de théâtre. Il m’a répondu que c’était une très bonne idée et quelques mois plus tard, j’ai reçu la pièce. » L’histoire se déroule dans la prison où le célèbre philosophe est détenu, condamné à mort pour perversion de la jeunesse et athéisme. Un de ses amis a un plan pour le faire évader. Mais Socrate refuse. C’est qu’on ne rit pas avec la justice, comme l’explique celui qui incarne Socrate, Serge Swysen: » Pour Socrate, la justice est peut-être mal appliquée mais dès lors qu’un jugement a été prononcé, il faut le respecter et se soumettre à la justice. »

La justice, la religion, la mort…des thèmes sérieux sont abordés dans cette pièce qui ne manque cependant pas d’humour. » Je dois avouer que ce texte est très jouissif » souligne Serge Swysen » il y a non seulement le texte mais il y a aussi le propos qui est très intéressant. Mais il y a aussi dans ce texte des réflexions qui prêtent à rire et qui sont des respirations nécessaires. »

Le personnage du geôlier, incarné par le comédien Alexandre Tirelier, est particulièrement drôle et pittoresque. « L’Evasion de Socrate », à découvrir dès ce vendredi 2 mars, en présence de l’auteur. Infos: www.theatrearlequin.be