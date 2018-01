L’évêque Guy Harpigny rencontre une famille afghane à Tournai

Le diocèse de Tournai a participé ce dimanche à la journée mondiale du migrant et du réfugié. Elle était célébrée en quatre lieux du diocèse de Tournai, à Charleroi, La Louvière, Hautrage dans la région de Mons. Et à Tournai, se tenait ce matin une célébration eucharistique interculturelle à la cathédrale Notre-Dame.

L’Évêque Guy Harpigny a mis l’accent sur l’action que chacun peut faire à son échelle pour aider les migrants et les réfugiés. « Dans toute la Bible, on répète régulièrement qu’il faut accueillir l’immigré, l’orphelin et la veuve. Ce sont des personnes fragilisées et dans la mission de l’Eglise, il faut rappeler de temps en temps que ceux qui ne sont pas, fragilisés, puissent manifester leur solidarité, et concernant ceux qui le sont, eh bien, nous sommes à leurs côtés. »

Pour Monseigneur Harpigny, il s’agit également d’intervenir dans le débat public, dans la société civile, tout en respectant les lois du dialogue. « Je sais très bien qu’il y a des personnes dans le monde catholique qui ne comprennent pas pourquoi nous insistons tellement sur l’accueil des migrants et des réfugiés. Il ne s’agit pas de condamner qui que ce soit. Mais il faut par exemple quand même réfléchir avant de dire que les réfugiés vont venir manger notre pain et prendre notre travail. Toutes les études montrent que ce n’est pas vrai. »

La famille chrétienne a fui guerre et persécution

Après la célébration eucharistique interculturelle à la cathédrale Notre-Dame, Guy Harpigny a rencontré une famille afghane. Une famille chrétienne qui a fui l’Afghanistan il y a près de 3 ans.

Une famille en attente de ses papiers qui s’est très bien intégrée à Tournai. Les parents apprennent le français. Les deux grands enfants, âgés de 12 et de 10 ans, le parlent déjà très bien. « Nous avons quitté l’Afghanistan parce que c’est la guerre. Et puis, nous sommes chrétiens. On n’est pas le bienvenu là où l’on habitait. On nous disait qu’on allait nous tuer », lâche le garçon, traduisant les propos de ses parents, avant d’ajouter. « Nous nous sentons très bien en Belgique. Nous sommes en sécurité ici. »

Sa petite sœur, qui veut devenir cardiologue, enchaîne : « Je me sens bien ici. J’ai plein de copines. Je m’amuse et parfois, des familles viennent à la maison. Alors, nous faisons nos dictées ensemble ou nous jouons aux jeux de société. »

La famille afghane se sent entourée, aidée, par des Tournaisiens, des associations… et sœur Miriam. « Après leur arrivée en Belgique, la famille nous a trouvés la veille de la Grande procession. Ils voulaient voir un prêtre. Comme ils parlaient un peu anglais, on les a envoyés vers moi. Et j’ai été adoptée par cette famille comme grand-mère. Ils se débrouillent comme des grands mais je les aide à un peu à l’école, je prépare parfois les devoirs… Et eux s’occupent de moi aussi. »