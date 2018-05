L’évêque Tikhon (Шевкунов) nommé à la tête de la métropole de la région de Pskov

SAINT-PÉTERSBOURG, le 14 mai. /TASS/. Le saint-synode de l’église orthodoxe Russe a nommé un chapitre Patriarcal du conseil de la culture de l’évêque Tikhon (Шевкунова) la décision de l’évêque de la région de Pskov de la métropole. Cela a été rapporté par le service de presse du patriarche de Moscou et de toute la Russie, le prêtre Alexandre Volkov issue d’une réunion d’un synode à lundi.

« L’évêque de Егорьевский Tikhon nommé à la tête de la région de Pskov de la métropole avec la conservation de son poste de chef du conseil Patriarcal de la culture », a déclaré le père d’Alexandre.

Il est prévu que l’évêque Tikhon recevra rang de métropolite.

« La nouvelle de pskov metropolitan – Tikhon (Шевкунов) », – a écrit dans son le canal officiel dans l’un des messagers, le président du département Synodal aux relations avec la société civile et des MÉDIAS Vladimir de Communication.

Pskov la métropole comprend Pskovskuyu et Порховскую et Великолукскую et Невельскую du diocèse. Le chef de la région de Pskov de la Métropole a été précédemment le métropolite de Pskov et Порховский Eusèbe. Sur son territoire se trouve un des principaux lieux de pèlerinage – Pskov-petchersk, où le futur souverain a commencé son monastique chemin.