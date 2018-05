Lever de rideau sur le 71e Festival de Cannes

À quelques heures de l’ouverture du Festival de Cannes, Sonia Patricelli et Albéric de Gouville passent en revue les promesses de cette 71e édition, avec d’abord, deux nouveautés : sept mois après l’affaire Weinstein, un numéro anti-harcèlement a été mis en place pour le Festival. Par ailleurs, les ‘selfies’ ne seront plus tolérés sur le tapis rouge, que fouleront ce soir Penelope Cruz, Javier Bardem et le reste de l’équipe du film « Everybody knows », signé du réalisateur iranien Asghar Farhadi.

Par Alberic DE GOUVILLE

, Sonia PATRICELLI

Suivez-nous

Suivez-nous