MOSCOU, le 24 mai. /TASS/. La russie ne sera pas en miroir de répondre aux actions de l’Ukraine à l’égard des russes, des ressources d’information et de bloquer ses MÉDIAS. Cette opinion a été exprimée jeudi TASS, le président du comité de la Douma d’etat sur la politique d’information, les technologies de l’information et de la communication Leonid Levin, commentant l’injonction du Conseil de sécurité nationale de l’Ukraine par le blocage de la россиясегодня.de la fédération de russie, sputniknews.com, ria.ru et d’autres.

En parlant de possibilités d’un reflex action de la part de la fédération de RUSSIE, le député a rappelé que l’exécutif « est un ensemble complet d’instruments juridiques pour la mise en œuvre de tels actes ».

« Toutefois, je tiens à souligner que, dans notre pays, sont bloqués par les nazis et extrémistes de ressources, mais de la jurisprudence de la clôture officielle de sites d’actualités de l’Ukraine, nous n’avons pas, et je ne voudrais pas les créer », – a dit le parlementaire. « Je pense que nous devons éviter эскалирования degré de la folie, une certaine partie ukrainienne », a – t-il.

Selon Levine, le désir des autorités ukrainiennes de bloquer l’agence « RIA novosti » et RT n’est probablement pas à l’affaire Cyrille Wyszynski. « Plus il ressemble à la poursuite de la déjà de la situation politique ukrainienne ligne sur la lutte contre la dissidence, dans laquelle l’accusation contre le journaliste sont utilisés comme une excuse », – at-il dit. Dans ce contexte, le président du comité de la Douma d’etat a attiré l’attention de l’Ukraine bloqué même les russes et les réseaux sociaux.

« La position des autorités ukrainiennes en ce qui concerne les MÉDIAS et autres ressources d’information définitivement sombrer à la célèbre phrase que « peut être que les deux points de vue – mon et le mal », a conclu Levine.

Blocage des sites russes en Ukraine

MIA « Russie aujourd’hui » et l’agence « RIA novosti » Ukraine » jeudi ont été inclus dans la mise à jour la liste des sanctions de Kiev. Les ukrainiens, les fournisseurs prescrit de bloquer l’accès aux sites: россиясегодня.de la fédération de russie, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru et rian.com.ua.

En outre, les ukrainiens, fournisseurs d’accès internet prescrit de bloquer l’accès aux russes des ressources et de leurs sous-domaines: rtr-planeta.com, russia.tv, vesti.ru, tvkultura.ru, digitalrussia.tv, 1tv.com, domkino.tv, domkino-premium.tv, muz1.tv, vremya.tv, telecafe.ru, bober-tv.ru, kanal-o.ru, poehali.tv, katyusha.tv, karusel-tv.ru, vgtrk.com, mobile.vgtrk.com, i-mult.tlum.ru, multvkino.tlum.ru, 100kwt.com.