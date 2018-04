L’évolution de géant киномонстров: pourquoi sont-ils encore à la mode

L’image du film « Рэмпейдж »

Maintenant Hollywood vit une nouvelle révolution de la fascination de gigantesques monstres. « Le pacifique l’étranger », devenu l’hymne de l’amour japonais films sur кайдзю (japonais », des créatures étranges », le plus célèbre d’entre eux — Godzilla), s’est procuré сиквелом. La société Legendary Pictures maréchal propre киновселенную par exemple des « Vengeurs », où схлестнутся King Kong et Godzilla. Avec le format expérimente même le cinéma d’auteur: dans la peinture « Ma fille est un monstre alcooliques sur le terrain commencent à contrecœur, de gérer les gigantesques créatures qui minent le Japon.

En plein « Рэмпейдже » злокозненные des expériences scientifiques suscitent à la lumière d’un gros gorille-albinos, un gigantesque volant d’un loup et d’un gigantesque crocodile avec les défenses. Après cette разбушевавшимся le zoo de l’ancien lutteur Dwayne « the rock » Johnson, qui joue un scientifique приматолога, ce qui contribue довершающий absurde de codes à barres dans les locaux de l’intrigue.

Sa sans prétention idée du film est tenu même des jeux vidéo. Le singe George, le loup Ralph saurien Lizzie à la source primaire ont été mutantes personnes et apparente d’un tampon en caoutchouc à partir des images: King-Kong, le loup-garou et de Godzilla. De leur déménagement dans le cinéma s’est avéré en attendait pas moins stupide, mais gai et décontracté attraction, inspirant la crainte devant les pouvoirs destructeurs bestioles. Une fraction de la sincérité de cette кавардаку attache une touchante amitié entre le « Rocher » Johnson et le gorille.

Bien sûr, l’un d’eux — перекачанный un monstre, et le deuxième seulement de l’informatique les effets spéciaux, mais expressif jeu CGI-singe fait croire à la chimie entre les personnages. La réalité est que la 3D-модельки déjà une apparence plus attrayante d’autres acteurs, bien que dans la confrontation avec Дуэйном ce n’est pas si difficile

Les premières hirondelles

Dans les temps anciens, les grands страшилища ne pouvaient pas se vanter d’une telle vraisemblance, mais se distinguaient artificielles charme. L’un des premiers grands киномонстров ont construit pour « Nibelungen » (1924) de Fritz Lang. Mécanisé dragon comptait 18 m de longueur, craché un vrai feu et a été piloté par 15 opérateurs, dont la majeure partie se réfugia à l’intérieur de la poupée. De la même manière fonctionné et 11 mètres de long Serpent Gorynytch soviétique « Vassilissa la Belle » (1939) par Alexandre Row.

À Hollywood ont utilisé plus coûteux et fastidieux de l’approche. Dans « la Cité le monde » (1925) d’après le roman de Conan Doyle, le spécialiste des effets spéciaux Willis O’Brien redonne vie à des dinosaures comme des modèles réduits à animer à l’aide d’une animation image par image. Chaque image фотографировался séparément, et dans les intervalles des figurines bougeaient à la main. En combinaison avec les acteurs придумывались différentes astuces comme la projection à l’avance l’image capturée sur le fond dans les scènes.

Déployer

L’image du film « le monde Perdu », 1925

L’image du film « le monde Perdu », 1925

En 1933, O’Brien de la même manière поколдовал au-dessus de « King-Конгом »: peluche gorille dans 60 cm de hauteur sur l’écran semblait de 7 mètres верзилой. Stop-моушен activement pratiqué et le légendaire disciple O’Брайэна Ray Харрихаузеном, qui a créé des киномонстров jusqu’à 80, jusqu’à ce que dans l’usage n’est pas entré avancées аниматронные de la poupée, puis et infographie. King Kong est devenu une icône de la culture de masse — en particulier grâce à sa tragique de l’essence: un monstre de force se sont débarrassés de l’habitat naturel, après quoi il губила l’amour de la belle.

Et sciences de la paranoïa

Un véritable boom énormes monstres est venu dans les années 50. Quand Ray Bradbury a écrit l’histoire « corne de brume » sur проснувшемся le dinosaure, kinoshniki juste développé une image similaire de l’intrigue. Ils ont racheté le célèbre écrivain de droit, afin que son nom a donné благообразности campagne de publicité, mais pourraient ne pas zélé. Origine de la découverte dans « le Monstre avec la profondeur de 20.000 marines brasses » (1953) ont constitué la base de nostalgie pour les formules de tout genre. C’est dans ce film pour la première fois deviné relier la menace atomique et pangolins géants: dinosaures réveillé à cause des essais nucléaires et крушил de New-York.

Déployer

L’image du film « un Monstre à la profondeur de 20.000 marines brasses », 1953

L’image du film « un Monstre à la profondeur de 20.000 marines brasses », 1953

Les bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki, longtemps fait écho au cinéma, qui воплощало la peur de l’arme nucléaire dans les images хтонических des monstres. Cette histoire тиражировался imitateurs nombre incalculable de fois. Populaire sa variation sont devenus radioactifs mutation dans le film! » (1954), par exemple, les gens terrorisé énormes fourmis.

Le Roi Des Monstres

Le mieux idée sur les bombes et le moyen le dinosaure habitue au Japon, où, en 1954, sorti de « Godzilla » Isiro, Honda et a lancé sans fin de la vague de productions de кайдзю. Le roi des Monstres a illuminé de sa présence déjà 32 du film (le record Guinness, entre autres) et a eu le temps en ce moment se transformer en une sorte de héros national, qui protège la Terre contre les attaques des autres créatures. Il y a plusieurs années lui même donné la nationalité japonaise. Pour les habitants du Pays du soleil levant, habitués à de fréquents tremblements de terre, les typhons et les tsunamis, кайдзю aussi personnifient les forces élémentaires de la nature.

Déployer

L’image du film « Godzilla, le roi des monstres! », L’année 1956

L’image du film « Godzilla, le roi des monstres! », L’année 1956

À l’est прикинули que l’arrêt-моушен trop разорителен, et a reçu plus facile: ont commencé à placer des hommes en caoutchouc costumes dans lesquels ils foulé miniatures-ville. Pour les mouvements regardé увесистей et lentement, ils ont été tournées avec un nombre d’images par seconde.

Dans le premier costume de Godzilla complètement absente de ventilation. Se trouver à plus de trois minutes, il était impossible: dans les pauses de l’acteur traîné et jeté la tasse entière de sa sueur. Finalement, le pauvre perdu 9 kg

La révolte de la nature

Également dans les années 50 est le fruit banale intrigue, où l’humanité de protection immédiats pour irresponsables des expériences scientifiques et des interventions dans le cours naturel des choses. Par exemple, dans « Тарантуле » (1955) des expériences d’un scientifique conduisent à la création d’un géant de l’araignée-tueur.

Semblable à l’incipit diffusé jusqu’à présent: « le Parc Jurassique » (1993) sur le contrôle des dinosaures. Le blockbuster de Spielberg est devenu emblématique de la encore et avec un point de vue technique: il est organiquement combiné d’énormes robotisées poupées raptors avec l’informatique graphique.

Déployer

L’image du film « Jurassic Park », 1993

L’image du film « Jurassic Park », 1993

La menace nucléaire par la suite changé écologique: vidange de déchets toxiques dans l’environnement, souvent, s’enroule l’apparition de nouveaux киномонстров. Se distingue particulièrement un film d’horreur coréen, baptisé chez nous comme « l’Invasion des dinosaures » (2006), bien que son inimaginable monstre miracle ressemble plutôt à laide hybride poissons et les amphibiens avec la multitude de пастей.

Moderne de la renaissance

Après les années 50, le flux de films sur le géant страшилищах aux états-UNIS схлынул: dans les décennies suivantes, ils ressemblent à propos de moi principalement ponctuels des actions de vandalisme. D’ailleurs, dans ce nouveau millénaire, les monstres ne sont pas endormis, et leur nombre ne cesse de croître. Ceci est largement dû à la dominance de l’infographie, permettant de tracer des monstres et de la dévastation facile que jamais. Même au Japon, les acteurs contrecœur повылазили de caoutchouc costumes qu’immédiatement d’un impact sur la taille de Godzilla et autres кайдзю (original s’élevait à 50 m au-dessus du sol, les nouvelles versions ont franchi pour 100 m).

Déployer

L’image du film « Годзила », l’année 2014

L’image du film « Годзила », l’année 2014

Grâce à un graphique peut pas et ne tourmente pas les artistes, et de faire ce rapide et plausibles créatures. Le réalisme donne de la technologie de capture de mouvement, où les acteurs обвешиваются capteurs et récupèrent le mouvement des monstres, sur la base de laquelle est créé un modèle 3D.

Aucune nouvelles idées dans le genre ne pose pas: à l’honneur aujourd’hui, remakes et redémarrages. Une nouvelle approche parfois se glisse simplement dans le formulaire de dépôt: « Cloverfield » (2008) a surpris псевдодокументальной la manière de la prise de vue et intriguant à la commercialisation.

À Hollywood lentement затух la tendance sur les zombies et les vampires, et maintenant ушлые les producteurs contrôlent l’efficacité d’un monstre tirent de l’argent de spectateurs. Les motifs ne laissez pas les plus nobles, mais les amateurs du pain et des jeux ils sur la main: un peu de ce que peut faire le cœur s’estomper alors que la vue terribles et les plus majestueux géants à l’écran.

Nicolas Dolgin